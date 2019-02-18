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Fatih Terim açıkladı: Belhanda'ya izin vermedik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada "Belhanda'nın gitmesine izin vermedik" dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 00:34
Fatih Terim açıkladı: Belhanda'ya izin vermedik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Ankaragücü maçında hat-trick yapan Henry Onyekuru'nun ardından Sofiane Feghouli'nin hat-trick yapmasının hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Memnuniyet verici hem Feghouli hem Henry ama aynı dilekleri tabii Diagne ve Mitroglou için de diliyorum. Onlar da inşallah hat-trickler yaparlar." ifadelerini kullandı.

Skoru ve oyunu değerlendiren Fatih Terim, "İyi bir oyun oldu, neredeyse mağlup başladık, kötü gol yedik ama çabuk reaksiyon gösterdik. Üç günde bir maç oynadığınız zaman sadece fizik olarak değil mental olarak da iyi yönetmek gerekiyor. Kupa, lig, Avrupa gidiyoruz, hiç kolay değil. İki bekimizin sıkıntıları var, Fernando'nun var. Üç günde bir... sadece tebrik etmek lazım takımımı. Bu dönemde ne kadar kadronuz zengin olursa olsun ki bizimki daha yeni yeni biraz... Özverili futbolculara ihtiyacınız var. Bazı oyuncular için bunu söyleyebilirim. Hiç ikiletmeden çarşamba-pazar. Baktığınız zaman üçüncü gün maç oynadık biz. Nereden çıktık? Benfica gibi bir maçtan. Oyuncularımın hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Güzel bir üç puandı. Pas yüzdesi yüksek, oyun kontrolü tamamen elimizde. Tüm niyetimiz birbirini tanıyan, tamamlayan 11'ler ve istikrar" dedi.

Belhan'dayı bırakmadık

Younes Belhanda'la ile ilgili konuşan Terim "Belhanda esasında iyi bir oyuncu. Bazı oyuncuların sahada performansını yükseltebilmesi için mutlu olması, oynadığından zevk alması, antrenmana mutlu gelmesi gerekir. Biz Belhanda ile bunu yakaladık. O ne kadar isterse istesin, biz onu vermemekte ısrar ettik, doğru bir karar aldığımzıı düşünüyorum. Birkaç rolde de oynatabiliyoruz. Geçen seneden beri onu orta saha gibi kullanıyorum ama başka görevleri de var. Belhanda mutlu olduğu zaman performansı da yükselir. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Eski hali aklımızda kalmadı, ben de çok memnunum." açıklamasını yaptı.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 00:34
  1. Ankara
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Belhanda

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