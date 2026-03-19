Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor durdurulamıyor: 5 maçlık galibiyet serisiyle tarihe geçti!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde önemli bir başarıya imza attı. Bordo-mavili ekip, bu sonuçla birlikte ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

 

Şampiyonluk sezonun 6 puan gerisinde

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı sezonda oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla zirvede yer almıştı. Bordo-mavililer, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 27 haftada 60 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk sezonunun 6 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer kalan 7 haftada üst basamaklar için mücadele edecek.

 

Tekke, bu kez seriyi bozmadı

Bordo-mavililer, bu sezon daha önce 7 ile 10. haftalar arasında yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisini, deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak 5'e çıkaramamıştı. Söz konusu periyotta Fatih Karagümrük'ü 4-3, Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, seriyi İstanbul'da noktalamıştı.

23 ile 27. haftalar arasında ise bu kez aynı hatayı yapmayan Trabzonspor, çıkışını deplasmanda sürdürdü. Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek başlayan seri; Fatih Karagümrük ve Kayserispor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetlerle devam etti. Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, son olarak Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

 

Trabzonspor deplasmanda zirveye yerleşti

Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış saha performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, deplasman tablosunda liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer, oynadığı 14 dış saha karşılaşmasında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı ve rakiplerini geride bıraktı.

Trabzonspor'un en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana ulaştı. Üçüncü sırasında yer alan Galatasaray ise 12 deplasman maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puan topladı. 

