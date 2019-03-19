Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu ertelendi Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet takviminde 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, yerel seçimler nedeniyle daha sonra tekrar belirlenecek bir tarihte yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Uluslararası bir yarış olan bisiklet turuna Edirne ve Kırklareli ev sahipliği yapacak.

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