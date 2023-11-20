  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş “Türkiye” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Ve tüm Türkiye’ye o büyük müjde verildi! Sonunda geliyor! Milyonlarca vatandaş havalara zıplayacak

Altında mı üstünde mi alım yapılmalı? Gram ve çeyrek için seviyeli öneriler

Gazeteci değil sanki İsrail devlet sözcüsü! Gerçekten mide bulandırıcı! Sende hiç utanma yok mu be

Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapanın ocağına incir ağacı dikilecek! Patır patır yapmaya başladılar bile

Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması

BAE'den alkışlanacak Türkiye kararı! Emri Zayed verdi, 50 bin tane gönderdiler

O ilimizden bomba hamle! Almanlar ve İtalyanlar şimdiden sıraya girdi! Kapış kapış alıyorlar

Cebinde 15 bin TL’si olanın bir de arsası olacak! Gören, “Bu gerçek mi” diye birbirine soruyor! Kaçırılmayacak fırsatı duyurdular! Yetişen alıyor

Alçak İsrail’e çok büyük şok! Resmen apışıp kaldılar! Böyle keklik gibi avlandılar
Kültür - Sanat Fatih Sultan Mehmed'in yadigarı Fatih Kulesi, müze oldu
Kültür - Sanat

Fatih Sultan Mehmed'in yadigarı Fatih Kulesi, müze oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-20 16:41:00 -
Fatih Sultan Mehmed'in yadigarı Fatih Kulesi, müze oldu

Osmanlı döneminde Saray-ı Amire olarak adlandırılan ve Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın Anadolu'da yaptırdığı 'en büyük saray' olarak bilinen Manisa Sarayı'nın bugüne ulaşabilen tek yapısı olan Fatih Kulesi, Kule Müze'ye dönüştürüldü. Müzenin, eksikliklerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

Osmanlı döneminde Saray-ı Amire olarak adlandırılan ve Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın Anadolu'da yaptırdığı 'en büyük saray' olarak bilinen Manisa Sarayı'nın bugüne ulaşabilen tek yapısı olan Fatih Kulesi, Kule Müze'ye dönüştürüldü. Müzenin, eksikliklerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.


Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi ile 1390 yılında başlayan şehzadelerin Manisa'ya gelişleri; III. Mehmed'in 1595'te tahta çıkmasına kadar devam etti. 175 yıl şehzade sancağı konumunda olan Manisa'da, II. Murad tarafından Manisa Sarayı inşa edildi. Fatih Kulesi ise Manisa'da şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmed tarafından 1446-1451 yıllarında saraya eklendi. Şehzadelerin sancaklarda eğitim alması geleneğinin kalkmasıyla Manisa Sarayı, yavaş yavaş tahliye edilmeye ve kaybolmaya başladı. Son olarak Yunan işgalinde de sarayın geriye kalan parçaları yanarak yok oldu, sadece Fatih Sultan Mehmed'in şehzadeliğinde yaptırdığı Fatih Kulesi kaldı. Yapı, 11 Kasım 1955'te Maliye Hazinesi'nce Türkiye Kızılay Cemiyeti tüzel kişiliğine verildi ve uzun yıllar Kızılay Şubesi olarak hizmet verdi.


Fatih Kulesi'nin 2021 yılında başlatılan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandı. Kuledeki müzeye dönüştürme çalışmalarının inceleyen Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Manisa'da Fatih Sultan Mehmed’in inşa ettirdiği, dokunduğu, kullandığı bir yapıyı, tekrar ayağa kaldırmak çok heyecan verici bir durum. Restorasyonu tamamlanan kule, şehrin kimliğine uygun şekilde teşhir-tanzim çalışmaları yapılacak. Yapı, bakanlığımız, valiliğimiz ve Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile müzeye dönüştürülecek. Müzemizde özellikle Saray-ı Amire'yi anlatacağız. Bu yapının şehrimize kazandırılması tarihimiz, kültürümüz için önemli olduğu kadar şehrin turizmi açısından da çok önemli. Özellikle yurt içi veya yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz Manisa Sarayı'nı çok merak ediyorlardı. Nihayet bu çalışmayla ufak da olsa sarayın bir parçası görünür hale geliyor. Bu çalışma ziyaretçi sayımızı da arttıracaktır. Tabii ki bu çalışmalar uzun soluklu, getirisini yıllar içinde göreceğimiz çalışmalar" diye konuştu.
Kule Müze'nin, eksikliklerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23