Fatih Sipahi yakalandı mı gözaltında mı? Fatih Sipahi kimdir?

İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aralarında Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan gözaltına almıştı. 'Kasten öldürme' eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da bulunduğu 11 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih Sipahi kimdir?

Fatih Sipahi ne iş yapıyor? Fatih Sipahi, Demir çelik sektöründe hizmet veren Doğanay Boru Profil’in yöneticisidir. Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Seccad Yeşil'in iş insanı Fatih Sipahi'nin evinde olduğunu iddia eden bir paylaşımda bulunmuştu. Fatih Sipahi ise bu iddialar karşısında sessiz kalmadı. Sipahi, bu iddialarla ilgili çok sert bir tepki gösterdi ve ekledi: "Serkan. Dakman'la seneler önce tatile gittin!" Fatih Sipahi'nin avukatı bu iddialarla ilgili yasal işlem başlatacağını bildirdi.

Fatih Sipahi’nin adı yine aynı dönemde Özge Özel’in sahibi olduğu güzellik merkezini kurşunlaması olayıyla gündeme gelmişti. Ece Erken’in de bu olay nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiği için suç duyurusunda bulduğu belirtilmiş; Erken, kızgın olduğu eski eltisi Güldeniz Uçar hakkında Instagram hesabından katıldığı bir canlı yayın sohbetinde de ağır sözler sarf etmişti.