Fatih Erbakan’dan Ahmet Davutoğlu kararı
Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek.
YENİ AKİT ANKARA
Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek.
Parti genel merkezinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Dr. Fatih Erbakan, 24 Şubat Perşembe günü saat 11.00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Bey'e iade-i ziyarette bulunacaklardır. Görüşme sonrası 2 lider ikili basın toplantısı gerçekleştirecektir” denildi.