  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Erbakan’dan Ahmet Davutoğlu kararı
Gündem

Fatih Erbakan’dan Ahmet Davutoğlu kararı

Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 15:39:00 -
Fatih Erbakan’dan Ahmet Davutoğlu kararı

 YENİ AKİT  ANKARA 

Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek.

Parti genel merkezinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Dr. Fatih Erbakan, 24 Şubat Perşembe günü saat 11.00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Bey'e iade-i ziyarette bulunacaklardır. Görüşme sonrası 2 lider ikili basın toplantısı gerçekleştirecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay