  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD için zaman daraldı! Uzmanlar uyardı: Borçlanma, altını ve doları ekonomik felaket getirebilir! Anayasal kriz...

Kalabalık adeta coştu! Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu'ya özel şarkı

NASA yetkilileri şaşkın: Anlayamadığımız şeyler oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "provokasyon" açıklaması: Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Seyahat süresi 4 saatten 1.5 saate inecek!

Hatice Kolçak altını ve doları olanları üstüne basa basa uyardı! 48 saat içinde yaşanacaklara dikkat

Bingöl'de Togg'a büyük ilgi

AB’ye selam çaktı! Bay bay Kemal Türkiye’yi şikayet etti!

Dev şirket Türkiye’ye güneş panelleriyle 3 milyon kWh otomotiv için enerji üretti! Resmen tarihi katkı yaptı

Bu maden topraktan resmen fışkırıyor! 35 katına bize geri satıyorlardı, Türkiye tarihi hamleyi yaptı
Gündem Fatih Erbakan: Buna vesile olacağız
Gündem

Fatih Erbakan: Buna vesile olacağız

Yeniakit Publisher
2023-05-08 20:14:00 -
Fatih Erbakan: Buna vesile olacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye milletinin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle sorunu olan 7’li masanın iktidar olmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, “Maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştireceğiz. Bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde ‘Sevgi Yürüyüşü’ne katılmak üzere Konya’ya geldi. Alaaddin Caddesi’nden başlayan yürüyüş öncesi vatandaşlarla bir araya gelen Fatih Erbakan ilgiyle karşılandı. Vatandaşlara seslenen Erbakan, “Konyalılar Türkiye’yi 28 Şubat’ın karanlıklarına sürüklemek isteyen 7’li masaya geçit vermeyecek. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine izin vermeyecek. Bu milletin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle sorunu olan 7’li masanın iktidar olmasına müsaade etmeyecek. Osmanlı dönemine zulüm dönemi diyen, 'İstanbul’da zulüm 1453’te başladı' diyenlere Konyalılar 14 Mayıs’ta geçit vermeyecek. 7’li masaya hak ettiği dersi Konya sandıkta verecek” ifadelerini kullandı.

“Bu CHP zihniyeti 70 seneden beri değişmemiştir”

Erbakan, CHP’yi başörtüsü konusunda eleştirerek, “Başörtüsünü genç kızlarımızın başından çekerek açmaya çalışan, tıp fakültesini birincilikle bitiren kızımıza ‘başını açmazsan sahneye, kürsüye çıkamazsın, diplomanı, ödülünü alamazsın’ diyen bu zihniyet, LGBT’ye gelince insan haklarından bahsediyor. Kişisel tercihlerden, özgürlükten bahsediyor. Aynı özgürlük, haklar, kişisel tercihler başörtüsüne gelince neden olmuyor? İşte bunların gerçek zihniyeti bu. Bu CHP zihniyeti 70 seneden beri değişmemiştir. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar maske takarsa taksın gerçek özellikleri aynen devam ediyor. Cenab-ı Allah bunlara fırsat vermesin. Bu LGBT’cilere Konya inşallah geçit vermeyecek” ifadelerini kullandı.

“Ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı korumamız lazım”

Manevi kalkınma olmadan maddi kalkınmanın tek başına bir işe yaramayacağını söyleyen Erbakan, “Ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı korumamız lazım. Ne olacak? Bir defa müfredat milli eğitim, milli ve manevi değerleri önceleyen bir hale getirilecek. Erbakan hocamızın tabiriyle 5’in 4’ten büyük olduğunu öğrettiği kadar, 4 helalin de 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğreten bir eğitim sistemine geçilecek. Eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller, Allah korkusu olan nesiller, nefis terbiyesini esas alan maneviyatçı nesiller yetiştirecek. Sadece eğitim yetmez medyada ahlakı bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü medya yeni nesillerin, gençlerin üzerinde çok etkili. Bunun da önce ahlak ve maneviyat düsturuyla ıslah edilmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Milli Görüş demek hayra motor, şerre fren olmak demektir”

Maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştireceklerini kaydeden Erbakan, “Bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olacağız. Milli Görüş demek hayra motor, şerre fren olmak demektir. Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs’tan sonra mecliste en güçlü bir grupla temsil edilecek ve hayırlara motor olacak, şerlere de fren olacak” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erbakan ve parti üyeleri vatandaşlarla beraber Alaaddin Caddesi’nden Aziziye Camii’ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Erbakan: Trabzonlular bunu duysa...
Fatih Erbakan: Trabzonlular bunu duysa...

Gündem

Fatih Erbakan: Trabzonlular bunu duysa...

Fatih Erbakan Bingöl'de konuştu: Bunun için seçimlere Cumhur İttifakı ile giriyoruz
Fatih Erbakan Bingöl'de konuştu: Bunun için seçimlere Cumhur İttifakı ile giriyoruz

Siyaset

Fatih Erbakan Bingöl'de konuştu: Bunun için seçimlere Cumhur İttifakı ile giriyoruz

Fatih Erbakan Elazığlılara sordu: Elazığlı LGBT'ciye oy verir mi?
Fatih Erbakan Elazığlılara sordu: Elazığlı LGBT'ciye oy verir mi?

Siyaset

Fatih Erbakan Elazığlılara sordu: Elazığlı LGBT'ciye oy verir mi?

Fatih Erbakan: 7’li masaya engel olmamız gerekiyor
Fatih Erbakan: 7’li masaya engel olmamız gerekiyor

Siyaset

Fatih Erbakan: 7’li masaya engel olmamız gerekiyor

Fatih Erbakan'ın Konya mitinginde çirkin provokasyon!
Fatih Erbakan'ın Konya mitinginde çirkin provokasyon!

Siyaset

Fatih Erbakan'ın Konya mitinginde çirkin provokasyon!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23