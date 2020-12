Fatih Erbakan 'Başkanlık Sistemi' teklifi

Partisinin genel merkez binasında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Başkanlı Sistemi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Erbakan, "Parlamenter Sisteme dönmek yerine bağımsız yargının, Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin tesis edildiği ve aynı zamanda güçlendirilmiş Meclisin hayata geçirildiği 'Demokratikleştirilmiş Başkanlık Sistemi' daha uygun olacaktır." dedi.

'İsrail Arz-ı Mevud hayalleri taşıyor'

Kıbrıs üzerinde Siyonist planların devam ettiğini belirten Başkan Erbakan, "Doğu Akdeniz’in her yönüyle en stratejik noktası hiç şüphesiz Kıbrıs’tır. Kıbrıs’ın Akdeniz’deki belirleyici konumu birçok ülkenin Kıbrıs’la ilgili strateji oluşturmasına sebep olmaktadır. Kıbrıs özellikle de Arz-ı Mevud hayalleri taşıyan İsrail için büyük öneme sahiptir. İşte bu sebeplerden ötürü son yıllarda İsrail tarafından KKTC’ye yönelik planlı bir arazi, toprak edinme ve yerleşme planlaması olduğu görülmektedir. Bölgede çalışmalar yürüten birçok Sivil Toplum Kuruluşu, medya ve siyasiler bu duruma dikkat çekmektedirler." diye konuştu.

'Kıbrıs Milli davamızdır'

"Yeniden Refah Partisi olarak; bu tablo karşısında KKTC yetkililerini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni acilen gereken tedbirleri almaya, Kıbrıs üzerindeki Siyonist planları bertaraf etmeye davet ediyoruz." diyen Başkan Fatih Erbakan, "Kıbrıs milli davamızdır, şehitlerimizin ve ecdadımızın emaneti Kıbrıs Adası manevi, siyasi ve stratejik açıdan vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

'Sistem sadece bir araçtır'

Türkiye'de son dönemdeki sistem tartışmalarına da değinen Erbakan, şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi muhalefet 'bütün kötülükler anası Başkanlık Sistemi'dir.' derken, İktidar kanadı ise 'bütün dertlerin dermanı Başkanlık Sistemidir.' diyor. Muhalefet 'yeniden Parlamenter Sisteme dönersek bütün sıkıntılarımızdan kurtulacağız. Aynı aktarlarda satılan ‘her derde deva’ ilaçlar gibi.' ifadesini kullanırken, İktidar da ‘şu Başkanlık Sistemine bir geçelim Türk lirası uçacak, ekonomi uçacak, terör bitecek, her türlü sıkıntımızdan kurtulacağız.' demişti. Her ikisinin de bilimsel olmadığı, mantıklı olmadığı apaçık bir şekilde ortadadır. Başkanlık sistemine geçerek nasıl ki bütün dertlerimizden kurtulamadıysak yeniden sadece Parlamenter Sisteme geçmekle de bütün dertlerimizden kurtulmak mümkün değildir. Çünkü her zaman ifade ettiğimiz gibi sistemler birer araçtır. Bu aracı kimin ne maksatla, hangi zihniyetle, ne için kullanacağına bağlı olarak bu aracın iyi veya kötü olması değişir."

" 'Demokratikleştirilmiş Başkanlık Sistemi' öneriyoruz"

"Bizim dışımızdaki muhalefet partilerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi yerine biz Demokratikleştirilmiş Başkanlık Sistemi olarak adlandırılabileceğimiz bir sistemin uygun olacağını ifade ediyoruz. Neymiş Demokratikleştirilmiş Başkanlık Sistemi? Bir defa bağımsız yargının, bağımsız medyanın, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tesis edildiği, şeffaflık, denetlenebilirlik ve aynı zamanda güçlendirilmiş meclisin hayata geçirildiği, yani kanunları Meclisin millet adına aldığı yetkiyle yapması. Kanunların tek bir kişinin yazıp imzalamasıyla değil, meclis çatısı altında milletvekillerinin tercihiyle oyuyla çıkartılması. Eğer bu adımlar atılırsa Başkanlık Sistemiyle devam edilmesi daha da uygun olacaktır."