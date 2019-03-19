Fatih Altaylı'dan tepki çeken Milli Takım yorumu: Bütün kaşarlar geri döndü

Fatih Altaylı, Spor Saati programında spor gündemini yorumladı. Altaylı, Milli Takım için şok bir değerlendirmede bulundu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı Habertürk TV'de Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendirdi.

Fatih Altaylı, Milli Takım için şaşırtan bir yorumda bulundu.

Milli takım kadrosu

"Gençleştirme bitti, kaşarlaştırma başladı"

Fatih Altaylı, A Milli Takım’daki Şenol Güneş dönemi ve yeni kadro için şu yorumları yaptı:

“Lucescu geldi, bir dünya para aldı. Çok da başarılı olmadı ama bizim şöyle bir avuntumuz yok muydu, ‘Biz geleceğin Mili Takımı’nı hazırlıyoruz’ diye. Gençler, gençleştirme operasyonu falan filan… Bu federasyonun projesi değil miydi? Birdenbire Lucescu gitti, gençleştirme operasyonu bitti, bütün kaşarlar geri geldi! O zaman biz bu kaşarları geri getireceksek eğer niye o gün ‘Gençleştirme operasyonu’ falan dedik. Bu federasyonda bir proje yok muydu? Gençleştirme sadece Lucescu aklına estiği için mi yapılıyordu, yoksa Türk futbolunun böyle bir proje için Lucescu’yla anlaşması mı vardı? Demek ki yokmuş. Lucescu gitti, gençleştirme bitti, kaşarlaştırma başladı. Bu kadar da olmaz. Aynı federasyon, bir tek başkanı değişmiş, yardımcılarından biri başkan olmuş, bu projeyse eğer devam eder. Yok bu bir proje değilse, başarısızlığa kılıfsa eğer onu bilemem. Eğer hakikaten bir projeyse Lucescu gitti, Şenol Güneş geldi, proje çöpe gitti. Yeni proje, kaşarları alacağız, yanına biraz dil peyniri, biraz bir şey! Ne bu mıhlama mı yapıyoruz kardeşim ne bu? Milli Takım mı kuruyoruz? Bununla nereye gideceğiz? Mesela Emre… Emre 2020 Avrupa Şampiyonası’nda 40 yaşında olacak. O zaman de ki kardeşim, “Biz onu çöpe attık, biz yeni bir şey yapıyoruz falan de. Mesela o zaman Arda neden yok? Madem kaşara gidiyoruz. Uluslararası tecrübeli falan. Son maçlarda da fena oynamıyor.”

“Güneş kendine göre haklı"

“Şenol Güneş’in haklı olduğu şey şu; iki tane maç var. Bu takımlar gruptan çıkma ihtimali düşük takımlar. Bunlardan bizim 6 puan almamız lazım. Bunun için de maceracılığa girmeden, sağlamcı, bizim kaşar dediğimiz takımı sahaya sürmesini normal de buluyorum. Sonrasında Fransa karşısında ne yapacağını bilemem. Ama bizim Fransa’dan 2 maçta 1 puan alması başarıdır. Biz kendimizi Fransa ile yıpratmayalım, İzlanda ile yıpratalım. İzlanda karşısında bir şansımız olabilir. Bizim Fransa’dan puan alma ihtimalimizi dahi ben çok düşük görüyorum. Her mevkide dünyanın en iyi futbolcuları Fransa’da…”

“Kulüp takımı başarılı olmadan milli takım başarılı olamaz"

“Kulüp takımında başarı yoksa milli takımda da olmaz. Pek enderdir. Önce milli takıma oyuncu veren kulüplerde o ufuk olacak. O havanın içerisinde yetişecek futbolcu. Fatih Akyel mesela Galatasaray’da oynadığı dönemde Roberto Carlos ile karşılaştığı için Milli Takım’da da karşılaştığında ne yapacağını biliyordu. Mesele budur. Eğer kulüp takımları Avrupa’da başarılı olamıyorsa Milli Takım’dan da bir halt olmaz. O yüzden de Şenol Güneş’in işi zor. O zaman da yurt dışında oynayan oyuncularla takımı kurması lazım. Keşke sakatlanmasaydı da Cengiz Ünder bu takımda olsaydı.”