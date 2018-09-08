Fatih Akyel: Her önüne geleni milli takıma alıyorlar gibi görüntü var...
Galatasaray'ın eski futbolcularından ve teknik direktör Fatih Akyel milli takımın son durumunu yorumladı.08 Eylül 2018 Cumartesi 02:49
Eski futbolcu ve günümüzün teknik direktörlerinden Fatih Akyel, A Milli Takım ile Rusya arasında oynanacak maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Lucescu’nun kadro tercihini yorumlayan Akyel, ”Lucescu’nun adil olduğuna inanmıyorum” ifadelerini kullandı.
Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtladı.
"Önüne geleni milli takıma alıyorlar gibi görüntü var"
Çok iç açıcı bir kadro değil. Ama yeni bir oluşum içindeyiz. Başarıya aç bir milli takım var. Yeni bir kadro oluşturuluyor. Bana göre yanlış tercihler de yapılıyor. Alınmaması gereken oyuncular alınıyor. Her önüne geleni milli takıma alıyorlar gibi görüntü var. Bu kadro ile aman aman bir başarı geleceğini düşünmüyorum.
Jenerasyon değişikliği mutlaka takımı etkiler. Her ülke için geçerli. Jenerasyonu değiştirirken de akıllı hamleler yapmak lazım. Elinizdeki bazı oyuncuları kullanmanız lazım. İyi gözlem yapmanız gerekiyor. 1-2 maç ile bir oyuncunun milli takıma gelemeyeceğini bilmesi gerek. 1 maçta iyi oynayan oyuncuyu milli takıma davet etmemek gerekiyor. Jenerasyon değiştirirken, takıma monte ederek devam etmek lazım. 20 oyuncu gönder, 20 oyuncu al… Bu bir hayal kırıklığına neden olur.
Mircea Lucescu’nun dönüşüm için doğru bir isim olduğunu zannetmiyorum. Lucescu 73 yaşında. Milli Takım kendisini toparlayana kadar 80 yaşına gelir ve antrenörlüğü bırakır. Lucescu geleceği inşa etmek için bence doğru bir isim değil. Bu benim fikrim. Kendisiyle de Galatasaray’da çalıştım. Defans oynatan, futbol oynamaktan yana değil de garantiye giden bir teknik adam. 1 gol atayım, üstüne yatayım düzeyinde oynayan bir hoca. Bu tarz çalıştırıcıların jenerasyon oturtması zor. Lucescu, bir milli takımı alıp yenilik yaptı mı?
Kaynak:Ajansspor
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