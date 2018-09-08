Fatih Akyel: Her önüne geleni milli takıma alıyorlar gibi görüntü var...

Mircea Lucescu’nun dönüşüm için doğru bir isim olduğunu zannetmiyorum. Lucescu 73 yaşında. Milli Takım kendisini toparlayana kadar 80 yaşına gelir ve antrenörlüğü bırakır. Lucescu geleceği inşa etmek için bence doğru bir isim değil. Bu benim fikrim. Kendisiyle de Galatasaray’da çalıştım. Defans oynatan, futbol oynamaktan yana değil de garantiye giden bir teknik adam. 1 gol atayım, üstüne yatayım düzeyinde oynayan bir hoca. Bu tarz çalıştırıcıların jenerasyon oturtması zor. Lucescu, bir milli takımı alıp yenilik yaptı mı?

Kaynak:Ajansspor