Fastjel nedir ve ne için kullanılır? Fastjel neye iyi gelir?

FASTJEL, steroid olmayan antiinflamatuvar (iltihap önleyici) ilaçlar kategorisine dahildir. Cilt üzerine (topikal) kullanım için jel formundadır.

FASTJEL, 50 g jel içeren ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur. Burkulma, incinme, ezilme, küçük eklemlerdeki artrozlar (küçük eklemlerde doku yıkımı yapan kronik eklem hastalığı), hafif şiddetteki eklem iltihapları (artritler), yüzeyel tendon iltihapları (tendinitler), şiddetli bel ağrısı (lombalji), spor yaralanmaları gibi travmatik veya romatizmal kaynaklı kas ve iskelet sisteminde ağrı ve ödeme neden olan durumların belirtilerinin tedavisinde, skleroterapi (varislerin tedavi edilmesi için kullanılan bir yöntem) sonrasındaki damar iltihaplarının tedavisinde kullanılır.

Fastjel hangi durumlarda kullanılmaz?

FASTJEL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ. Eğer, FASTJEL’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa ( allerjiniz varsa, geçmişte bu veya benzeri maddelerden herhangi biri ile kaşıntı ve/veya kızarıklık gibi deri belirtileriniz oluştuysa),

Tedavi edilecek bölgede egzama ya da akne gibi cilt bozuklukları varsa ya da enfekte deri ya da açık yaralara FASTJEL uygulamayınız.

Diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerji geçmişiniz varsa,

Ketoprofen, fenofibrat, tioprofenik asit, asetilsalisilik asit, UV koruyucu içeren kremler ya da parfümlere karşı alerji geçmişiniz varsa,

Oktosirilen içeren ürünler ile (Oktosirilen, fotodegredasyonu (ışıkta bozunma) önlemek için, şampuan, tıraş losyonu, duş ve banyo jelleri, cilt kremleri, rujlar, yaşlanma karşıtı kremler, makyaj temizleyiciler, saç spreyleri gibi bazı hijyen ve kozmetik ürünlerinin içinde bulunan yardımcı maddelerden biridir.) bu ilacı aynı zamanda kullanmanız sonrasında, kutanöz reaksiyonlar dahil herhangi bir deri reaksiyonu geçirdiyseniz FASTJEL kullanmayı hemen bırakınız

FASTJEL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuza danışmadan tavsiye edilen dozu aşmayınız.

Ağrılı bölgedeki cilt üzerine ince bir tabaka halinde ve emilimine yardım etmek için hafifçe sürünüz.

Günde 1-3 kez kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Cilt üzerine sürülerek uygulanır, yutmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

FASTJEL için yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Fastjel özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek / Karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Eğer FASTJEL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Fastjel yan etkileri

Yaygın olmayan: Eritem (kızarıklık), kaşıntı, egzama (bir çeşit deri lezyonu)

Seyrek: Güneş ışığına maruz kalma durumunda şiddetli cilt reaksiyonları, alerjik cilt reaksiyonları, büllöz dermatit (ciltte sıvı dolu kabarık oluşumların gözlendiği cilt reaksiyonları), ürtiker (kurdeşen)

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyonlar (olası solunum güçlüğü: ağız, yüz, dil ve boğazda şişme; hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da vücudun göğüs bölgesinde sıkışma hissi (astım)), aşırı duyarlılık reaksiyonları (genel cilt döküntüsü), peptik ülser, gastrointestinal kanama (mide ya da bağırsakta yara, kanama), ishal, kontakt dermatit (temasa bağlı cilt reaksiyonu), yanma hissi, anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme), şiddetli böbrek bozukluğu ya da yetmezliği.

Fastjel fiyatı

FASTJEL, 50 g jel içeren ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur. 2021 yılında fiyatı 15.56​ TL​'dir.