Fas'taki sivil toplum kuruluşlarından İsrail heyetinin ziyaretine tepki

RABAT (AA) - Fas'taki "Filistin için Ulusal Eylem Grubu", İsrail-ABD heyetinin normalleşme adımları için ülkeye düzenleyeceği ziyareti protesto etti.

Ulusal, sağ ve sol grupları çatısı altında toplayan Filistin için Ulusal Eylem Grubundan yapılan yazılı açıklamada, "Faslıların kalplerinde öfke, kızgınlık ve protesto duyguları uyandıran günlerden birinde oldukları" ifade edildi.

Fas'ın İsrail'le normalleşme ilanından ülke vatandaşlarının "şaşkınlık" duyduğu aktarılan açıklamada, Fas halkının tüm kesimlerinin iradesiyle normalleşme adına yapılan her şeyin geçersiz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarına, halka, sendikalara, siyonistlerin ülkeyi kirletmesine izin vermemek için seferberlik başlatma çağrısı" yapıldı.

Tel Aviv'den Rabat'a ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek heyeti taşıyan uçak bugün Ben Gurion Havalimanı'nda yapılan resmi törenin ardından yola çıkmıştı.



Heyette ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner de yer alıyor.



Fas, 10 Aralık'ta yayımlanan kraliyet açıklamasıyla, İsrail ile ilişkilerin “mümkün olan en kısa süre içerisinde" normalleşeceğini duyurmuştu. Açıklamada, normalleşmenin Fas'ın Filistin davasındaki duruşunu değiştirmeyeceği de öne sürülmüştü.

Fas ve İsrail ilişkileri, 1993 yılındaki “Oslo” barış süreciyle beraber düşük düzeyde başlamıştı, ancak Rabat, 2002 yılında patlak veren 2’nci İntifada ile beraber ilişkilerini dondurmuştu.

Fas, Mağrip bölgesinde İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdüren tek devlet durumunda. Moritanya 2010’da İsrail ile ilişkilerini kesmişti.