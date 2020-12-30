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Aktüel Faslı aktivistler gözaltına alınan insan hakları aktivisti Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısı yaptı
Aktüel

Faslı aktivistler gözaltına alınan insan hakları aktivisti Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:02:19 -
Faslı aktivistler gözaltına alınan insan hakları aktivisti Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısı yaptı

RABAT (AA) - Fas'ta insan hakları aktivistleri, ülke yetkililerine "kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alınan insan hakları savunucusu akademisyen Maati Muncib'in (58) serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Aktivistler Muncib'in gözaltına alınmasının rejime muhalefetinden kaynaklandığını belirtti. Fas'taki muhalifler, Muncib'in serbest bırakılması için hashtag açtı.

İnsan hakları aktivisti Abdullah Lamin, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Muncib ilk gecesini ilaçsız geçirdi. Muncib kalp, şeker ve kas erimesi hastası." ifadelerini kullandı.

Lamin, gerekli ilaçları zamanında almaması nedeniyle Muncib'in sağlığının bozulmasından yetkililerin sorumlu olduğunu aktardı.

Aktivist Ahmed Binşemsi, Twitter hesabından "11 uluslararası sivil toplum örgütü, bir ay önce Muncib'e yönelik eziyet ve sindirme kampanyasının durdurulmasını talep etti." paylaşımında bulundu.

Yaklaşık iki ay önce kendisine "kara para aklama" suçlaması yöneltilen Muncib dün gözaltına alınmıştı.

Savcılık, geçen ekim ayında Muncib'e "kara para aklama" suçlaması yöneltmişti. Bu yerel ve uluslararası eleştirilere yol açmıştı.

Muncib, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu suçlamaları yalanlamış, bu suçlamalarla ülkedeki zorbalık ve yolsuzlukları ifşa ettiği için itibarının sarsılmasının amaçlandığını ifade etmişti.


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