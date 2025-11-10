Faşir'de insani dram! HDK'nın saldırısı sonrası 88 binden fazla kişi evinden oldu!

Sudan'da ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan 2023'ten beri süren şiddetli çatışmalar, ülkenin batısındaki Darfur bölgesini insani bir felakete sürüklüyor.

88 BİN 892 KİŞİ FAŞİR'DEN KAÇTI

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yaptığı resmi açıklamada, çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kenti ve çevresindeki köylerden yerinden edilenlerin sayısının 26 Ekim'den bu yana hızla artarak 88 bin 892 kişiye ulaştığını bildirdi.

GÜVENLİK RİSKİ YARDIMI ENGELLİYOR

IOM saha ekipleri, bölgedeki güvenlik durumunun hala gergin ve istikrarsız olduğunu, yollar boyunca ciddi güvenlik risklerinin bulunmasının insani hareketliliği ve yardımların ulaştırılmasını engellediğini vurguladı. İnsan hareketliliğinin devam ettiği de belirtildi.

HDK'NİN KATLİAM VE İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ

Darfur'un en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girmişti. Kentten kaçan on binlerce kişinin yanı sıra, HDK mensuplarının sosyal medyada paylaştığı videolara, sivillerin zorla yerinden edildiği, çok sayıda silahsız kişinin öldürüldüğü ve işkence edildiği anlar yansımıştı.