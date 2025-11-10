  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Faşir'de insani dram! HDK'nın saldırısı sonrası 88 binden fazla kişi evinden oldu!
Dünya

Faşir'de insani dram! HDK'nın saldırısı sonrası 88 binden fazla kişi evinden oldu!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Faşir'de insani dram! HDK'nın saldırısı sonrası 88 binden fazla kişi evinden oldu!

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentindeki insani krizin boyutlarını açıkladı. 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçen kentten ve çevre köylerden yerinden edilenlerin sayısı 88 bin 892 kişiye yükseldi.

Sudan'da ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan 2023'ten beri süren şiddetli çatışmalar, ülkenin batısındaki Darfur bölgesini insani bir felakete sürüklüyor.

88 BİN 892 KİŞİ FAŞİR'DEN KAÇTI

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yaptığı resmi açıklamada, çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kenti ve çevresindeki köylerden yerinden edilenlerin sayısının 26 Ekim'den bu yana hızla artarak 88 bin 892 kişiye ulaştığını bildirdi.

 

GÜVENLİK RİSKİ YARDIMI ENGELLİYOR

IOM saha ekipleri, bölgedeki güvenlik durumunun hala gergin ve istikrarsız olduğunu, yollar boyunca ciddi güvenlik risklerinin bulunmasının insani hareketliliği ve yardımların ulaştırılmasını engellediğini vurguladı. İnsan hareketliliğinin devam ettiği de belirtildi.

 

HDK'NİN KATLİAM VE İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ

Darfur'un en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girmişti. Kentten kaçan on binlerce kişinin yanı sıra, HDK mensuplarının sosyal medyada paylaştığı videolara, sivillerin zorla yerinden edildiği, çok sayıda silahsız kişinin öldürüldüğü ve işkence edildiği anlar yansımıştı.

 

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan'daki BAE destekli katliamlar İsrail'in güvenliği için yapılıyor!
Sudan'daki BAE destekli katliamlar İsrail'in güvenliği için yapılıyor!

Dünya

Sudan'daki BAE destekli katliamlar İsrail'in güvenliği için yapılıyor!

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar
Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

Dünya

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

AFAD Sudan’a iyilik gemisi gönderdi! 1500 aileye gıda desteği yapıldı
AFAD Sudan’a iyilik gemisi gönderdi! 1500 aileye gıda desteği yapıldı

Gündem

AFAD Sudan’a iyilik gemisi gönderdi! 1500 aileye gıda desteği yapıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet
Gündem

Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet

Kardeşine ait engelli aracıyla alkollü şekilde araç sürerken yakalanan Hakan Ünal ile eşi Berna Ünal, Aydın’ı karıştırdı. Berna Ünal, AK Pa..
Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu
Ekonomi

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu

Gram altında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2026 senaryosunu açıkladı.Gram altın 5 haneye sıçrayacak, Türkiye'de bir ilk yaşana..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23