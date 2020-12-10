Fas'ın BM Temsilcisi üçüncü kez UNICEF İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi

RABAT (AA) - Fas'ın BM Daimi Temsilcisi Ömer Hilal, üçüncü kez Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Fas merkezli "Safira es-Sahaf 24" internet sitesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Temsilcileri Grubu, Ömer Hilal'i örgüt içerisindeki dinamizmi ve Afrika’daki çocuklar için sarf ettiği yoğun çabalar sebebiyle 3. kez UNICEF İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına seçti.

UNICEF'in 2021 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve çocuk haklarının etkin bir biçimde korumaya alınması gibi birçok önemli konuda çalışmalar yürüteceği açıklandı.

Farklı ülkelerde Fas büyükelçiliği görevinde bulunan Hilal, 2014 yılından bu yana BM'nin Fas Daimi temsilciliği görevini yürütüyor.