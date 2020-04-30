Fas ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

BAĞDAT (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 170'e, Irak'ta 93'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 170'e çıktığını belirtti.

Toplam vaka sayısının da 4 bin 423'e ulaştığını kaydeden Elyubi, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 984 olduğunu ifade etti.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, bir kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 93'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, vaka sayısının 82 artarak 2 bin 85'e, iyileşen sayısının 1375'e ulaştığı kaydedildi.