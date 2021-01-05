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Aktüel Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Fas'ta 43, Ürdün'de 21, Lübnan'da 17 ve Cezayir'de 5 kişi daha yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:55:06 -
Fas, Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 7 bin 581'e, Ürdün'de 3 bin 940'a, Lübnan'da 1516'ya, Cezayir'de 2 bin 782'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 43 kişi daha yaşamını yitirdi, 1637 yeni vaka tespit edildi, 1736 hasta ise sağlığına kavuştu.

Böylece salgında can kaybıı 7 bin 581'e, vaka sayısı 445 bin 439'a, iyileşen hasta sayısı ise 416 bin 708'e çıktı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1472 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 91 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 940'a, vaka sayısı 301 bin 303'e, iyileşenlerin sayısı da 281 bin 20'ye yükseldi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 620 yeni vaka tespit edildiği, 1221 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1516'ya, vaka sayısının 195 bin 759'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 135 bin 596'ya çıktığı kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yeni vaka sayısının 228 olduğu, 186 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybı 2 bin 782, vaka sayısı 100 bin 873, iyileşen hasta sayısı da 68 bin 245 olarak duyuruldu.



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