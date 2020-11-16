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Aktüel Fas Başbakanı Osmani: "Polisario Cephesi ateşkesin bozulması için çaba gösteriyor"
Aktüel

Fas Başbakanı Osmani: "Polisario Cephesi ateşkesin bozulması için çaba gösteriyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 04:19:45 -
Fas Başbakanı Osmani: "Polisario Cephesi ateşkesin bozulması için çaba gösteriyor"

RABAT (AA) - Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Polisario Cephesi'nin, ateşkes anlaşmasının bozulması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Osmani, Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) düzenlediği konferansta, Fas ile Moritanya arasındaki kara yolunda bulunan el-Gergarat tampon bölgesinin güvenliğinin sağlanması için yapılan operasyona dair konuştu.

Uluslararası çağrılara rağmen Polisario unsurlarının Batı Sahra'daki Gergarat, Tifariti ve Bir Lehlu bölgelerindeki hareketiyle ateşkesin delindiğine dikkati çeken Osmani, ülkesinin, ayrılıkçıların sızarak saldırmalarına engel olmak için kumdan duvar inşa ettiğini dile getirdi.

Osmani, Polisario Cephesi'nin ateşkes anlaşmasının bozulması için büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

- Polisario'ya ait silah taşıyan bir araç vuruldu

Fas resmi haber ajansının (MAP), ordunun sosyal paylaşım sayfasındaki bilgilere dayandırdığı haberde, Polisario Cephesi'ne bağlı silahlı milislerin güvenlik duvarı boyunca kışkırtıcı şekilde ateş açtıkları belirtilerek verilen sert karşılıkla silah taşıyan bir aracın vurulduğu ifade edildi.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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