Faruk Karaduman kimdir? Kocaeli Emniyet Müdürü kim oldu?

Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Faruk Karaduman kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Faruk Karaduman kimdir?

Faruk Karaduman, 1969 yılında Kayseri ilinde doğdu. 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Sivas ve tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı.

01/07/2014 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile 1. Sınıf Müdürlüğüne terfi ederek, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında göreve başladı.

2015 - 2017 yılları arasında Kars, 2017 - 2019 yılları arası Gaziantep, 2019 - 2023 yılları arasında Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 20/03/2023 tarihli Bakanlık Onayı ile Kocaeli İl Emniyet Müdürü olarak atanmış ve 23 Mart 2023 tarihinde göreve başlamıştır.

Faruk Karaduman, evli ve iki çocuk sahibidir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO