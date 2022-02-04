Farioli: Galatasaray bunu hak etmiyor

Alanyaspor ’un 32 yaşındaki genç teknik direktörü Francesco Farioli geldiği günden bu yana kısa sürede yakaladığı başarılarla gündemde. Alanyaspor’da Çağdaş Atan’la birlikte iyi bir dönem geçirdi. Sonraki durağında Karagümrük’te oynattığı futbolla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Genç İtalyan şimdi tekrar Alanyaspor’un başında. Akdeniz ekibiyle 4 maçta 10 puan toplayan Farioli ile Galatasaray ile oynayacakları mücadele öncesi Alanyaspor tesislerinde bir araya geldik. Ben merak ettiklerimi sordum, Farioli de içtenlikle yanıtladı.

‘Merih Demiral ile iyi bir ilişkimiz var’

-İtalya’da Sassuola’da De Zerbi’nin yardımcısıyken bir anda sizi Alanyaspor’da çalışırken gördük... Bu süreç nasıl gelişti. Merih’le tanışmanızın katkısı oldu mu?

“3-4 sene önceydi Merih’le ilk toplantımızı hatırlıyorum. Sassuolo’da takıma transferi olduktan sonra Merih Demiral’la teknik direktörümüz De Zerbi oyun planımızla alakalı görüşmemi söyledi. Merih’le toplantı yaptık. Cenk Melih Yazıcı da bu toplantıda bizimle birlikteydi. İlk ilişkimiz o zaman başladı. Sonra geçen sezon başında ekip kurduklarında bana teklif yaptılar ben de kabul ettim süreç aslında bu şekilde başladı. Merih’le de hâlâ çok iyi bir ilişkimiz var. Eski videolara bakınca gülüyorum.”

‘İyi futbol için söz veriyorum

-Maddi anlamda kulüpler sıkıntılı ve kısa sürede başarılı olmanız gerekiyor. Siz gittiğiniz kulüplerde bunu sağladınız. Tercih edilme sebebiniz bu mu?

“Çok çalışkan bir ekibiz. Günümüzün büyük bölümü tesislerde geçiyor. Her detayı düşünerek maçlara hazırlığımızı yapıyoruz. Süper Lig’de kısa sürede başarılı olmanız gerekiyor evet. Ben gittiğim kulüplere kısıtlı zamanda başarı sağlarım sözünü asla vermiyorum. Bu sözü kimsenin de vereceğini düşünmüyorum. Ancak iyi futbol oynatacağımın sözünü veriyorum.”

‘Her oyuncu benim için değerli’

-Alanyaspor’da göreve geldiğinizde Milunovic ve Mevlja gibi iki tecrübeli ismi kestiniz ve genç Furkan Bayır oynamaya başladı. Böyle iki tecrübeli oyuncuyu kesmek risk değil mi? Bu konuyla ilgili düşünceniz nedir?

“Alanyaspor’a ilk geldiğimde aslında kimseyi kesmedim. Bütün oyuncular benim için çok değerli. Maçlarda en iyi oyuncularımı oynatmaya çalışıyorum. Herkese saygı duyuyorum ve mutlaka haklarını vermem gerekiyor. Oyuncu ismi önemli değil zamanı geldiğinde her oyuncuma fırsat vermem lazım. Fatih Aksoy oynuyor mesela genç olduğunu söyleyemeyiz. Süper Lig’de 100’e yakın maçı var. Furkan Bayır’a ihtiyacım olduğu için oynattım ama Milinovic ve Mevlja da bizim için değerli oyuncular. Giresunspor ve Altay maçlarında kritik zamanda oyuna girdiler ve başarıyla mücadele ettiler. Ligin kalan bölümünde de aynı şey geçerli. Takımdaki herkese ihtiyacım olacak.”

‘Üçüncü bölgelerde üretken olamama meselesi’

-Karagümrük’te üçüncü bölgede üretken olmadığınız söylendi. Alanyaspor’da bu durumu aştığınızı görüyoruz. Oyun sisteminiz hakkında neler söylemek istersiniz?

“Karagümrük’te üretken olmadığımızı söylemek komik olur. Net gol pozisyonuna girmede Süper Lig’de üçüncü sıradaydı. Saha içindeki her hamlemizin bir anlamı var. Bazen geriye topu oynarsınız ve yeni bir hücum seti için hazırlık yaparsınız. O zaman çok daha iyi pozisyonlar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Benim inandığım doğrular var. Bu doğrular çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda daha da gelişmemiz gerekiyor. Bu oyunu oturtmak için 3-4 aylık bir zamana ihtiyaç var aslında. Rakip alana ne kadar gittiğimiz değil ne kadar zaman durduğumuz önemli. Ayrıca kaleci benim oyunumun büyük bir parçası ve her zaman oyun içerisinde kalması gerekiyor.”

‘Bütün scoutlar Türk oyuncuları izlemeli’

-Alanya’daki ilk dönemde Çağdaş hocayla Berkan’a şans verdiniz, Karagümrük’te Efe Tatlı şimdi Furkan Bayır gibi genç bir oyuncuyu oynatıyorsunuz. Türk gençlerinin potansiyeli hakkında düşünceniz nedir?

“Türkiye’de çok fazla yetenekli Türk oyuncu var. Hem çalıştırdığım takımlarda gördüm, hem de diğer takımlarda. Ayrıca buna TFF 1. Lig ve diğer liglerde dahil. İki yılda şunu gördüm, gelişmeye çok açık çok fazla yetenekli oyuncu var. Bazılarının toplu oyunda, bazılarınınsa fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Beni şanslı kılan çalıştığım oyuncuların verdikleri doğru reaksiyon sonrası gelişmesi oldu. Dünyadaki bütün önemli scoutların Türkiye’ye gelerek bu yetenekleri izlemesi gerekiyor.”

Türk futbolu nasıl gelişir?

Elinizde bir sihirli değnek olsa Türk futbolunun gelişmesi için yapacağınız 3 şey ne olurdu?”

“(Gülüyor) Öyle bir değneğim yok açıkçası... Bunu daha önce de söyledim. Türkiye dünyanın en iyi 10 liginden bir tanesi. Elbette gelişmesi gereken noktalar var ama futbolunun gelişmesi hemen yaşanacak bir durum değil. Futbolcudan önce antrenörlerin gelişmesi ve daha eğitimli olması gerekiyor. Futbolcuların 7-17 yaş arası en önemli dönem. Onları A Takım’a hazırlayan altyapı hocaları. O nedenle altyapı hocalarının değerinin bilinmesi gerekiyor. TFF bence çalışıyor. Kuntz ve Hamit Altıntop’un son dönemdeki gayretlerini görüyoruz. Futbolun içinden gelen insanları desteklememiz gerekiyor.”



-Son 4 maçını kazanamayan ve yeni teknik direktörü olan Galatasaray’la kendi sahanızda karşılaşacaksınız. Bu maçla ilgili planlarınız ve düşünceleriniz neler?

İtalyan çalıştırıcı Galatasaray mücadelesini de değerlendirdi. Rakiplerinin bulunduğu konumu hak etmediğini belirten 32 yaşındaki çalıştırıcı “Galatasaray ligde iyi pozisyonda değil ama unutmamak lazım ki Avrupa Ligi’nde çok iyi işler çıkarttı” ifadelerini kullandı.

‘Galatasaray maçı çok zor olacak’

“Galatasaray maçı çok zor ve farklı bir mücadele olacak. Ben oyuncularımla bu kritik noktaları sürekli paylaşıyorum. İki takımın ligdeki pozisyonu oyuncuları ya da dışarıdaki futbol severleri kesinlikle yanıltmamalı. Çünkü her şeyden önce Galatasaray’ın bulunduğu konum aşağılar olabilir, oraları hiç bir zaman hak etmeyen sonuçta büyük bir kulüp. Bizler öncelikle oyuncularımızı mental açıdan hazırlamaya çalışıyoruz. Mental açıdan hazır olmaları lazım zorlu mücadeleye.”

‘Unutmayalım bu takım Avrupa’da çok iyi iş yaptı’

“Belki ligde iyi pozisyonda değiller ama unutmamak lazım ki Avrupa Ligi’nde çok iyi işler çıkarttılar. Grupta Marsilya ve Lazio gibi zorlu rakipleri yendiler, gruptan lider çıktılar. Yeni oyuncuları var. Torrent kendi oyununa yönelik yeni oyuncuları kadrosuna katıyor. Herkes için güzel bir maç olacağını ve futbol severler için seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.”

Alanyaspor çalışanlarına teşekkürler

Öncelikle Galatasaray maçı öncesi bizleri Alanyaspor tesislerinde ağırlayan tüm çalışanlara çok teşekkür ederiz. Devre arası kampı ve Galatasaray maçı olduğu için bir çok talep olmasına rağmen röportaj konusunda bize yardımcı olan Medya sorumlusu Teoman Eriş ve röportajda tercümanlık yapan Baran Bojnak ismini özellikle vurgulamak istedim. Bu arada foto muhabir arkadaşım Saycan Sayım’la tesis yemeklerinin tadına da baktığımızı ve muhteşem olduğunu da belirteyim.

Fanatik