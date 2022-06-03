FAO’dan kritik uyarı

Elwaer, dünyanın fırtına öncesinde sessizlik döneminde olduğunu söyledi ve “Kriz büyüyecek” dedi. Elwaer, “Elbette bu küresel bir kriz. Küresel topluluk da kısa, orta ve uzun vadeli çözümler bulmak için etkileşime giriyor, iletişim kuruyor ve birleşiyor” şeklinde konuştu. Elwaer, ayrıca ithal gıdanın ciddi bölümünün israf edildiğinden yakındı. Elwaer, ülkeleri tüketim politikalarını gözden geçirmeye ve gıda israfını azaltmaya çağırdı.