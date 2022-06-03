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Ekonomi FAO’dan kritik uyarı
Ekonomi

FAO’dan kritik uyarı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization-FAO) Genel Direktör Asistanı Abdul Hakim Elwaer, üretim kapasitesi düşük ülkelerde gıda darlığının ortaya çıkacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 18:50:00 -
FAO’dan kritik uyarı

Elwaer, dünyanın fırtına öncesinde sessizlik döneminde olduğunu söyledi ve “Kriz büyüyecek” dedi. Elwaer, “Elbette bu küresel bir kriz. Küresel topluluk da kısa, orta ve uzun vadeli çözümler bulmak için etkileşime giriyor, iletişim kuruyor ve birleşiyor” şeklinde konuştu. Elwaer, ayrıca ithal gıdanın ciddi bölümünün israf edildiğinden yakındı. Elwaer, ülkeleri tüketim politikalarını gözden geçirmeye ve gıda israfını azaltmaya çağırdı.

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