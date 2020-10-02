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Ekonomi FAO'dan çiftçilere arazi tahribatının önlenmesi için eğitim
Ekonomi

FAO'dan çiftçilere arazi tahribatının önlenmesi için eğitim

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:43:11 -
FAO'dan çiftçilere arazi tahribatının önlenmesi için eğitim

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi" kapsamında Ankara, Eskişehir ve Kütahya'da, "Uygulamalı Çiftçi Okulları" eğitimi gerçekleştirildi.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yukarı Sakarya bölgesinde yürütülen projeyle, kamu personeli, çiftçiler, çobanlar ve orman köylüleri dahil yerel halk için kapasite geliştirme programları oluşturuluyor.

Uygulamalı Çiftçi Okulları da halkın desteklenmesi için en önemli araçlardan biri olarak görülüyor. Bu okullarla online olarak verilen eğitime, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele, Tarım Reformu, Tarımsal Araştırmalar ve Orman genel müdürlüklerinden uzmanlar katıldı.

FAO Uygulamalı Çiftçi Okulları ve İklim Direnci Uzmanı Suzanne Phillips konuya ilişkin değerlendirmesinde, kırsal öğrenme platformları olan okulların, küçük ölçekli üreticilerin tarım ve pazarlama uygulamalarını öğrendiği duvarsız okullar olduğunu ifade etti.

FAO Tarım Uzmanı Stefano Mondovi de çiftçilere sorunlarını nasıl çözeceklerinin ve verimi nasıl artıracaklarının öğretilmesinin önemine işaret etti.

Proje kapsamında, ormanlar, meralar ve tarım alanlarında en iyi sürdürülebilir arazi ve orman yönetimi uygulamaları yapılacak. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere Yukarı Sakarya Havzası'nda iklim dostu tarım ve ormancılık uygulamaları tanıtılacak.

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