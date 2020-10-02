Fakirlik maaşı nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? Fakirlik maaşı hakkında her şey

Yardıma ihtiyaç duyan kişilerin gereksinimlerini karşılayabilmek ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla ödenen fakirlik maaşından belirli şartlar dâhilinde faydalanılmaktadır.

Kimler Fakirlik Maaşı Alabilir?

Fakirlik maaşı kimlere verilir? Sorusu maddi bakımdan sıkıntı çeken ve fakirlik maaşı alıp alamayacağını düşünen kişiler tarafından merak edilmektedir. Tabii ki 2020 fakirlik maaşı herkese verilmemektedir. Fakirlik maaşı alabilmek için gereken şartlar şu şekildedir:

Engellilik durumunun en az %40 olması

18 yaşına gelmeden annesini ya da babasını kaybetmiş olmak ve bakımını üstlenecek hiç kimsenin bulunmaması

Ancak kişinin bu şartlara hâiz olması, fakirlik maaşı bağlatmak için yeterli değildir. Fakirlik maaşı 2020 yılında da aranan kriterleri karşılayanlara verilmektedir.

Fakirlik Maaşı Şartları

18 yaşın altında olup anne veya babasını kaybedenler veya En az %40 oranında engelli olan vatandaşlar aşağıdaki şartları taşıyorlarsa fakirlik maaşı alabilirler. Fakirlik maaşı başvuru şartları şöyledir:

Herhangi bir aylığı veya geliri bulunmamak yahut toplam aylık gelirin yoksulluk sınırına ulaşmamış olması

Sosyal güvenceye sahip olmamak

Kanunla/mahkeme kararıyla bakım altına alınmamış olmak

Gelir getirisi olan herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı olmamak/olsa bile bu mallardan elde ettiği aylık ortalama gelirin, yönetmeliğin belirlediği muhtaç aylığı miktarından düşük olması

Fakirlik Maaşı Başvurusu Yapabilmek İçin Gereken Belgeler

Fakirlik maaşı başvuru süreci önce gerekli evrak ve belgelerin hazırlanmasıyla başlar. Kişinin yetim veya engelli olduğunu kanıtlayacak belgelere sahip olması ve bu belgeleri fakirlik maaşı başvurusu yaparken ilgili mercilere ibraz etmesi gerekmektedir.

Bunun için gereken fakirlik maaşı başvuru belgeleri şunlardır:

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan muhtaç aylığı yetim formu veya muhtaç aylığı engelli formu

T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru yapacak olan kişi engelli ise özür durumunun belirlenmesi ve belgelenmesi için başvuru formuna ilâveten sağlık kurumu tarafından verilen kurum raporu da gerekecektir.

Şahsî rıza beyanı ile aydınlatma beyan formu (Bunlar, başvuruda bulunacak kişinin muhtaçlık durumunu tespit edebilmek ve gerekli kontrolleri sağlayabilmek için talep edilmektedir.)

İkâmetgâh kayıt belgesi

Muhtaçlık belgesi (Muhtarlık onaylı olmalıdır.)

SGK hizmet dökümü

Hane halkının kimlik fotokopileri

Gelir belgesi

Fakirlik Maaşı İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Fakirlik maaşı başvuruları üç farklı şekilde yapılabilmektedir:

Posta yolu ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şahsen başvurarak.

Fakirlik Maaşı Başvurusunu Vakıflar Müdürlüğü’n’den Yapmak

Bunun için başvuru yapacak olan kişi, yaşadığı yerin bağlı olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gider ve fakirlik maaşı almak istediğini söyler. Kendisine muhtaç aylığı başvuru formu verilir. Kişi; bu formu doldurur, nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi ve sağlık raporu ile birlikte Vakıflar Müdürlüğü'ne eksiksiz bir şekilde teslim eder.

İnternetten Fakirlik Maaşı Başvurusu Yapmak

Fakirlik maaşına başvurmak online olarak da yapılabilen bir işlemdir. ‘Fakirlik maaşı almak istiyorum’ diyen vatandaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmî sitesi üzerinden de başvuruda bulunabilirler.

Bunun için VGM resmî sitesine girilir ve başvuru formu buradan temin edilir. Fakat tüm başvuru süreci buradan devam ettirilmez, bu siteden yalnızca gerekli başvuru evraklarının temini sağlanır.

İlgili adrese girildikten sonra, sayfada yer alan ‘Faaliyetler’ bölümüne tıklanır.

Açılır menüden, ‘Hayır Hizmetleri’ seçeneğinin altındaki, ‘Muhtaç Aylığı’ bölümüne ulaşılır.

Burada karşınıza Muhtaç Aylığı Engelli Başvuru Formu ile Muhtaç Aylığı Yetim Başvuru Formu çıkacaktır. İhtiyacınız olan formun çıktısını alarak doldurmanız gerekmektedir. Ardından bu form, bizzat Vakıflar Müdürlüğü’ne verilmeli ya da posta yolu ile gönderilmelidir.

Posta Yolu İle Fakirlik Maaşı Başvurusu Yapmak

Fakirlik maaşı başvuru formu temin edilip doldurulduktan sonra gereken diğer evraklarla beraber Vakıflar Genel Müdürlüğünün posta adresine gönderilebilir. Bu posta adresi;

‘Milli Müdafa Cad., No: 20’ şeklindedir.

Fakirlik Maaşı İçin Nasıl Başvuruda Bulunulur?

Bunun için önce fakirlik maaşı başvuru formu doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Kişi engeli mevcutsa özrünü kanıtlar nitelikte sağlık kurulu raporunu da evraklarının arasına eklemelidir. Tüm evraklar tamamlandıktan sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir. (Başvuru sahibi nerede ikâmet ediyorsa, fakirlik maaşı başvurusu için hazırladığı belgeleri o bölgenin bağlı olduğu Vakıflar Müdürlüğü’ne iletmelidir. Belgeler posta yolu ile gönderilebileceği gibi, şahıs bizzat giderek de başvurusunu yapabilir.) Öte yandan başvuru formu internetten de edinilebilir.

Fakirlik Maaşı Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalıdır?

Muhtaç aylığı/fakirlik maaşı başvurusu için gereken formun hatâsız olarak doldurulması şarttır. Bu formda başvuru sahibinin yoksulluk yardımından yararlanmak istediğine yönelik bir beyan yer almaktadır. Kişi, bu beyanın altına telefon numarasını yazar ve imzalar. Ayrıca başvuruda bulunan şahsın kişisel bilgileri de beyanın alt kısmında yazmalıdır. Şu bilgilerin belirtilmesi zorunludur:

İsim-soyisim

T.C. kimlik no

Cinsiyet

Bireyin nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe ve köy/mahalle

Baba adı

Yazışma adresi

Fakirlik Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Muhtaçlık aylığı sorgulama için Alo 183 hattını veya 0 (312) 415 50 00 numarasını arayabilir, yahut E-Devlet üzerinden fakirlik maaşınız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kimlere Fakirlik Maaşı Verilmez?

Muhtaç kişi bakım altına alındığında veya muhtaçlık durumu farklı bir sebeple ortadan kalktığında,

Yetim erkek çocuk 18 Yaşına girdiğinde (Yükseköğretim görüyorsa 25 yaşını bitirdiğinde)

Fakirlik maaşı üst üste 3 ay alınmadığı takdirde fakirlik maaşı kesilir.

Fakirlik Maaşı Ne Kadar?

2020 fakirlik maaşı kaç lira? sorusu da muhtaç aylığı alacak olan kişileri yakından ilgilendirmektedir. Yetim çocuklar ile muhtaç engellilerin her biri 2020 yılı itibariyle 967,07 TL fakirlik maaşı almaktadır.

Fakirlik Maaşı Nasıl Alınır?

Fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? sorusuna cevap olarak bildirilen adımlar doğru bir şekilde uygulandıktan sonra eğer kişi fakirlik maaşı almak için uygun bulunursa ona düzenli olarak muhtaç aylığı ödenmeye başlanır. Bu kişiler maaşlarını PTT şubelerinden veya Ziraat Bankası şubelerinden çekebilirler. Fakirlik maaşı için başvuru yapan kişilerin müracaatı değerlendirilip onaylandıktan sonra o kişinin adına Ziraat Bankası’ndan ya da PTT’den hesap açılması istenmektedir. Belirlenen miktar, her ay başı bu hesaba yatırılmaktadır. Bireyler de parayı, kendilerine ait olan Ziraat veya PTT hesabından almaktadır. İşte fakirlik maaşı alımı bu şekilde gerçekleşmektedir.

Diğer yardımlar için https://www.uygunkrediler.com.tr/yesil-kartlilara-sosyal-yardimlasma-para-yardimi/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.