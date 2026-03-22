Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!

CHP’li Muhittin Böcek’in çelişkilerle dolu hayat hikayesi Selman Öğüt’ün paylaşımıyla deşifre oldu.

Ekranlarda "tozlu yollardan geldim" diyerek fakirlik edebiyatı yapan Böcek’in, devasa servetinin kaynağını açıklarken sığındığı "piyango çıktı" bahanesi, siyaset tarihine geçecek bir skandal olarak nitelendirildi. Milletin karşısında duygu sömürüsü yaparak oy toplayan CHP’li başkanın, arka planda gayrimenkul imparatorluğu kurduğu ortaya çıktı.

Hem Duygu Sömürüsü Hem Şaibeli Servet!

Televizyon kanallarında halkın temiz duygularını istismar eden Muhittin Böcek'in, yazdığı kitabında servetini "şans oyunlarına" ve "ikramiyelere" dayandırması "bu kadarına da pes" dedirtti. Bir yandan "zorluklarla büyüdüm" masalları anlatan, diğer yandan kaynağı belirsiz milyonların üzerini "piyango" kılıfıyla örtmeye çalışan Böcek'in bu tavrı, kirli siyasetin ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi. Vatandaşın geçim derdiyle dalga geçer gibi sunulan bu bahaneler, kamuoyunda büyük tepki topladı.