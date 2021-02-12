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Ekonomi ‘Faizsiz’ sisteme yasal düzenleme
Ekonomi

‘Faizsiz’ sisteme yasal düzenleme

Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yasal düzenleme geliyor. Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet gösterilebilmesi için asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 10:50:00 -
‘Faizsiz’ sisteme yasal düzenleme

Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet gösterilebilmesi için asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerekiyor. Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Denetim sıkılaşıyor

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda değişiklik yapılarak, faizsiz ev ve taşıt edindirme faaliyetinde bulunan firmaların yasal denetim ve düzenleme kapsamına alınması amaçlanıyor. Tasarruf finansman şirketleri olarak adlandırılan firmaların denetim ve düzenlenme görevi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) veriliyor. Tasarruf finansman faaliyeti; belirli bir süre tasarruf yapılması karşılığında konut veya taşıt finansmanı kullanma hakkının elde edilmesi olarak tanımlanıyor.

Ödevler yerine getirilmeli

Tasarruf finansman şirketi olarak faaliyet gösterilebilmesi için kuruluş ve faaliyet izinlerinin (lisans) alınması ve bu kapsamda 100 milyon TL asgari ödenmiş sermaye, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunlu oluyor. Halihazırda faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri için BDDK’ya başvurmaları ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamaları için öngörülen intibak sürecinde başarılı olmaları gerekiyor.

Yükümlülükler belirleniyor

Lisans alamayan veya faaliyet izni iptal edilen şirketler için genel hükümlerin yanı sıra tasarruf sahiplerinin haklarını korumaya yönelik ilave tasfiye hükümleri düzenleniyor. İlgili düzenleme ile müşteri haklarının korunmasına yönelik yasal yükümlülükler belirleniyor. Bu kapsamda öncelikle müşterilerin tasarruflarını geri alma ve finansman kullanma hakları güvence altına alınıyor.

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