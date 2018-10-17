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Faize sıcak bakmayan Aşan, Finans Ofisi’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:25
Faize sıcak bakmayan Aşan, Finans Ofisi’nde

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı. Aşan’ın atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Merkez’e faiz eleştirisi

Prof. Dr. Göksel Aşan, Merkez Bankası’nın eylül ayında yaptığı 625 puanlık faiz artırımıyla ilgili olarak bankayı eleştirmiş ve şu görüşleri dile getirmişti: “Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim; Merkez Bankası (MB) politika faizini 625 baz puan artırarak yanlış yapmıştır. Alınan bu kararın ülkemize maliyeti getirisinden daha yüksek olacaktır. Ayrıca bu MB yönetiminin ilk hatası da değildir. Cumhurbaşkanımızın MB ile ilgili tespitleri sonuna kadar doğru ve haklı tespitlerdir ancak yıllardır var olan bu bakış açısına rağmen MB’nin bağımsızlığı ile ilgili en ufak bir müdahalesi olmamıştır.

Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak. Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu da raporlayacak olan Ofis, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcıyı çalışmalar yapacak, İstanbul Finans Merkezi projesini yürütecek ve gelişmeleri takip edecek.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:25
  1. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı
  2. Prof. Dr. Göksel Aşan
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Resmi Gazete
  5. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  6. Merkez Bankası
  7. Finans Ofisi
  8. İstanbul Finans Merkezi

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