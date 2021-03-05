Faik Öztrak 'Çözüm sürecini Erdoğan'ın başkanlık hayali bitirdi' diyecek kadar yoldan çıktı! İşte PKK'nın süreci sona götüren kanlı eylemleri

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Hedefinde AK Parti iktidarı olan Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çözüm sürecini bozmakla suçladı.

'Kurduğu masayı dağıttı'

Çözüm sürecini bozan eli kanlı terörsitlerin eylemleri arşivlerdeki yerini korurken, akıl dışı ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Öztrak, "Erdoğan ne zaman ki, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Dermirtaş'ın 'Seni başkan yaptırmayacağız' çıkışını duydu. Kendi kurduğu masayı dağıttı." dedi.

PKK terör örgütünün süreci bitiren kanlı eylemleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 2013 yılında başlattığı çözüm süreci, HDP'nin seçim barajını geçmesinin ardından sekteye uğradı. Eli kanlı teröristlerin; HDP'nin barajı geçerek TBMM'ye girdikten sonra başlattığı kanlı eylemleri, çözüm sürecini adım adım bozulmaya sürükledi. 7 Haziran'dan sonra çok sayıda sivilin de yaşamını kaybettiği saldırılarda, 59 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Örgütle HDP arasında başarı kimin tartışması

Türkiye'nin partisi olacaklarını vaat eden HDP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 13 oy alarak TBMM'ye girdi. Seçimde alınan bu oy oranından sonra PKK ile HDP arasında 'Başarı kimin' tartışması başladı.

29 Nisan 2015: Bağgözü köyü muhtarı Turhan katledildi

Eli kanlı teröristler 29 Nisan 2015'te Siirt'in Bağgöze köyü muhtarı Mustafa Turhan'ı öldürerek, köylüyü 7 Haziran seçimleri için tehdit etti. PKK terör örgütü 7 Haziran seçimleri öncesinde Güneydoğu'daki birçok köyde benzer eylemlerde bulundu. Örgüt 7 Haziran'dan sonra HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın seçimdeki başarıyı kendilerine mal etmesinden rahatsızlık duydu. Zaman zaman serleşen tartışmalar sonunda PKK ve HDP iç sorunlarını çözerek terör eylemlerine destek söyleminde birleşti.

9 Haziran 2015: İHYA-DER Başkanı Aytaç Baran şehit edildi

Diyarbakır'da HÜDA PAR'ı hedef alan PKK terör örgütü, 9 Haziran'da HÜDA-PAR'a yakın İHYA-DER Başkanı Aytaç Baran'ı şehit etti. Saldırı sonrasında başlayan olaylarda ise toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2015: Suruç'ta sırlarla dolu patlama - Adıyaman Koçali Barajı'nı koruyan Jandarmaya saldırı

HDP Eş Genel başkanlarından Figen Yüksekdağ'ın eski partisi ESP'nin gençlik kolları Suruç'ta bir toplantıda buluştu. 20 Temmuz'daki etkinlik için toplantı alanının HDP'li belediyeye ait olmasından dolayı kaymakamlığa; 'Güvenliği biz sağlayacağız' güvencesi verildi. ESP'lilere yönelik canlı bombalı eylemde 34 kişi öldü. Toplantı öncesinde HDP'nin güvenlik için güvence vermesine rağmen PKK terör örgütü, aynı gün Adıyaman'da Koçali Barajı'nı koruyan jandarmaya düzenlediği kalleş saldırıda Onbaşı Müsellim Ünal'ı şehit etti.

Örgüt, Suruç'taki sır dolu patlamadan sonra birbiri ardına kanlı eylemler düzenledi.

22 Temmuz 2015: Polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar alçakça şehit edildi

22 Temmuz'da da sahneye çıkan örgüt, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde uyurken alçakça şehit etti. Eli kanlı teröristler saldırıyı, Suruç misillemesi olarak yaptığını duyurdu.

23 Temmuz: Polis memuru Tansu Aydın şehit edildi

Suruç'taki patlamayı bahane eden PKK terör örgütü, kanlı eylemlerine aralıksız devam etti. 23 Temmuz'da Diyarbakır'n Yenişehir ilçesinde kaza ihbarı yaparak bölgeye tuzak kurdu. Alçak pusuda polis memuru Tansu Aydın, şehit edildi.

Eli kanlı terörsitlerin süreci sona götüren diğer eylemleri

25 Temmuz: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, Astsubay İsmail Yavuz, Uzman Çavuş Mehmet Koçak şehit oldu.

27 Temmuz: Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi ve çocuğunun gözleri önünde şehit edildi.

28 Temmuz: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil kıyafetle çarşıya çıkan Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya, teröristlerin hain saldırısında şehit düştü.

30 Temmuz: Şırnak'ta yol emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine saldıran alçaklar, Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi, Onbaşı Hamza Yıldırım ve Er Kaan Kandemir'i şehit etti.

31 Temmuz: Adana'nın Pozantı İlçesinde Emniyet binasına saldıran teröristler, polis memurları İsa İpek ve Serdar Kazar'ı şehit etti.

1 Ağustos: Kars'ta yola döşenen mayının patlatılması sonucu Uzman Çavuş Ali Gökçe, şehit oldu.

2 Ağustos: PKK, 2 ton bomba yüklü araçla Ağrı'da jandarma karakoluna saldırdı. Erler Mansur Cengiz ve Vedat Mat şehit oldu. Aynı gün Mardin'de teröristlerin petrol boru hattına saldırısında Er Barış Akkabak şehit düştü.

4 Ağustos: Şırnak'taki yol emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine saldırıda Uzman Çavuş Mehmet Acar ile Er Abdülkadir Pektaş ve Er Abdülhalik Araz şehit oldu.

8 Ağustos: Şırnak'ın Cizre ilçesinde roket atarlı saldırıda Polis memuru Hüseyin Parça, şehit oldu. Aynı gün Mardin'de PKK saldırısında polis memuru Abdullah Ümit Ercan şehit oldu.

9 Ağustos: Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu polis memuru Muhammed Onur Demir şehit oldu.

10 Ağustos: İstanbul'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda polis müdürü Beyazıt Çeken şehit oldu. Aynı gün Şırnak'taki mayınlı saldırıda özel harekat polisleri Şahin Polat, Resul Kayaoğlu, Savaş Akyol, Mustafa Yahya Mercan şehit düştü.

11 Ağustos: Şırnak'taki hain saldırıda Onbaşı Barış Ayberk şehit oldu.

12 Ağustos: Diyarbakır'da PKK'nın karakolu hedef alan saldırısında Uzman Çavuş Fatih Gökşen şehit oldu.

13 Ağustos: PKK'nın Bingöl karayoluna döşediği bomba patladı, Uzman Çavuş Veysi Ateş, şehit düştü.

14 Ağustos: Hakkari Dağlıca'da PKK'nın saldırısı sonucu Astsubay Dursun Taştiken, uzman çavuşlar Yasin Gencer ve İbrahim Taş şehit oldu.

15 Ağustos: Bingöl-Erzurum karayolunu kapatan PKK'ya karşı operasyonda Astsubay Muhammed Gürlek ile uzman çavuşlar Musa Saydam ve Haşim Dirik şehit düştü.

16 Ağustos: Hakkari'de Komiser Ahmet Çamur, PKK saldırısında şehit oldu.

17 Ağustos: Kars'ta PKK ile çıkan çatışmada Astsubay Nurettin Öztürk, şehit düştü.

18 Ağustos: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK ile çıkan çatışmada Teğmen Ubed Turan, uzman çavuşlar Mehmet Tufan, Latif Adiguzel ile Astsubay Metin Aydemir şehit oldu.

19 Ağustos: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yola döşenen mayının patlaması sonucu uzman çavuşlar Hakan Aktürk, Barış Akın, Ferit Gerekli ile erler Bahadır Aydın, Halil Barkın, Emre Kaan Arlı, Recep Beycür ve Ömer Erüstün şehit oldu.

21 Ağustos: PKK tarafından Siirt'de düzenlenen saldırıda er Ömer Erüstün şehit düştü.

22 Ağustos: Şırnak'ta düzenlenen PKK saldırısında Yüzbaşı Ali Alkan şehit oldu. Diyarbakır'da düzenlenen hain saldırıda ise Onbaşı Mehmet Kara'yı şehit etti.

23 Ağustos: Mardin'in Nusaybin ilçesinde babasının evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda polis memuru Yakup Met şehit oldu.

24 Ağustos: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli köyü yakınlarında askeri konvoya PKK teröristlerin mayınlı saldırısında sözleşmeli er Ahmet Bıçakçı ile Astsubay Kenan Ceylan şehit oldu.

HDP'lilerin akıllara kazınan alçak sözleri

6 Mayıs 2015 - Eski Hdp Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Buna alışsanız iyi olur. Daha Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz, heykelini.

31 Temmuz 2015 - Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ: Biz sırtımızı Rojava’ya, Kobani’ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ’ye, PYD’ye dayıyoruz.

17 Ağustos 2015: HDP Milletvekili Abdullah Zeydan: PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle.