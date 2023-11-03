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Gündem Faik Güngör Ortaokulu Gazze’ye sessiz kalmadı
Gündem

Faik Güngör Ortaokulu Gazze’ye sessiz kalmadı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 09:23:00 -
Faik Güngör Ortaokulu Gazze’ye sessiz kalmadı

Erzurum’da Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu, son günlerde Gazze’de yaşanan drama sessiz kalmadı.

Gönüllü öğretmenlerce organize edilen hayır çarşısına ilgi yoğundu. Okul Müdürü Nuri Albayrak yapılan çalışma ile ilgili olarak; “Etkinlikten elde edilen gelir öğrenci temsilcileri ve öğretmenlerle birlikte AFAD’ın Filistin hesabına yatırılmıştır. Tüm dünyanın gözü önünde yapılan bu vahşete sessiz kalmayan gönüllü öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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