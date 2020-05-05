Faik Ahlat Karaca kimdir? Faik Ahlat Karaca hangi kitabın yazarı? Faik Ahlat Karaca yazar mı?

Blue Tv ve FX ekranlarında yayınlanan Alef dizisinde bir karakter olan Faik Ahlat Karaca'nın kim olduğuna ilişkin Faik Ahlat Karaca kimdir? gibi sorular sorulmaya başlandı.

Blue Tv ve FX ekranlarında yayınlanan Alef dizisinde kurgu bir karakter olan Faik Ahlat Karaca, edebi bir kişilik değildir. Tamamen kurgusal bir isim olan Faik Ahlat Karaca’nın Gökkuşağı adında bir kitabı da yoktur.

Polisiye gerilim türündeki dizide meydana gelen cinayetlerin izini süren polisler, Faik Ahlat Karaca adında kurgusal bir kişinin yazısından yola çıkarak ölümleri çözmeye çalışıyor.