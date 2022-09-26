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Aktüel Fahri (geçici) Kur’an kursu öğreticileri kadro bekliyor
Aktüel

Fahri (geçici) Kur’an kursu öğreticileri kadro bekliyor

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile FAHRİ (geçici) Kur’an Kursu Öğreticilerinin‘KADRO’ beklediğini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:32:00 -
Fahri (geçici) Kur’an kursu öğreticileri kadro bekliyor

YENİ AKİT  ANKARA

İnançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmenin merkezi olarak bilinen ve Türkiye genelinde sayıları 20 bini aşan Kur’an kurslarının fahri öğreticilerinin sorunlarına bir türlü çözüm bulunamıyor.

Asgari ücret zammıyla çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde yetkililerden açıklamalar gelirken, cüzi ücretlerle yarı sigortalı çalışan fahri öğreticiler sorunlarının giderileceği günü dört gözle bekliyor.

Kamuoyunda zaman zaman sıkıntıları güdeme gelen Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerin sorunlarına dikkat çeken Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “FAHRİ (geçici) KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİ leri KADRO bekliyor” dedi.

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