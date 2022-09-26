Fahri (geçici) Kur’an kursu öğreticileri kadro bekliyor
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile FAHRİ (geçici) Kur’an Kursu Öğreticilerinin‘KADRO’ beklediğini hatırlattı.
YENİ AKİT ANKARA
İnançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmenin merkezi olarak bilinen ve Türkiye genelinde sayıları 20 bini aşan Kur’an kurslarının fahri öğreticilerinin sorunlarına bir türlü çözüm bulunamıyor.
Asgari ücret zammıyla çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde yetkililerden açıklamalar gelirken, cüzi ücretlerle yarı sigortalı çalışan fahri öğreticiler sorunlarının giderileceği günü dört gözle bekliyor.
Kamuoyunda zaman zaman sıkıntıları güdeme gelen Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerin sorunlarına dikkat çeken Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “FAHRİ (geçici) KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİ leri KADRO bekliyor” dedi.