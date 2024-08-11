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Gündem Fahrettin Altun öyle bir mesaj attı ki ekşicilerin yüzü ekşidi! Deliye döndüler
Gündem

Fahrettin Altun öyle bir mesaj attı ki ekşicilerin yüzü ekşidi! Deliye döndüler

Yeniakit Publisher
2024-08-11 13:50:00 - 2024-08-11 14:32:09
Fahrettin Altun öyle bir mesaj attı ki ekşicilerin yüzü ekşidi! Deliye döndüler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir süredir kapalı olan Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Hamas lideri şehit İsmail Haniye'yi rahmet ve minnetle andı, Ekşi Sözlük yazarları ise çıldırdı. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda merkezi haline gelen Ekşi Sözlük'te bu kez Fahrettin Altun hedef alınmaya başlandı.

İran'ın başkenti Tahran'da kalleşçe düzenlenen suikastle şehit olan Hamas Siyasi Büro Şefi

İsmail Haniye ile ilgili taziye paylaşımlarını kaldıran Instagram Türkiye'de bir süredir kapalıydı.

PKK ve FETÖ propagandalarına izin verip Haniye paylaşımlarını ise 'terör' bahanesiyle kaldıran META, Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında boyun eğerek tüm şartları kabul etti.

 

Altun'un ilk paylaşımı dikkat çekti

Varılan anlaşma neticesinde Instagram'a erişim dün itibariyle tekrar açıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erişim engelinin kaldırılmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun ilk paylaşımında Şehit İsmail Haniye'yi rahmetle andı.

Altun paylaşımında

"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye’yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz sürecek" ifadelerine yer verdi.

 

Ekşiciler deliye döndü

Paylaşımında Filistin özgür olana katiller hesap verene kadar Türkiye'nin mücadelesinin süreceğini belirten Altun'un bu sözleri terör devleti İsrail'den önce FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda merkezi haline gelen Ekşi Sözlük yazarlarını çıldırttı.

Katil İsrail'in soykırımına ve META'nın çifte standardına ses çıkarmayan bazı yazarlar Fahrettin Altun'un paylaşımlarından duydukları rahatsızlığı gizlemedi. Haniye paylaşımını hazmedemeyen ekşiciler hadsiz sözlerle Altun'u hedef aldı.

İşte o skandal paylaşımlardan bazıları;

Fahrettin Altun, siyonist İsrail’in barbar askerlerine haddini bildirdi!
Fahrettin Altun, siyonist İsrail’in barbar askerlerine haddini bildirdi!

Dünya

Fahrettin Altun, siyonist İsrail’in barbar askerlerine haddini bildirdi!

Fahrettin Altun’dan dikkat çeken mesaj: Türkiye’nin yükselişi devam edecek!
Fahrettin Altun’dan dikkat çeken mesaj: Türkiye’nin yükselişi devam edecek!

Gündem

Fahrettin Altun’dan dikkat çeken mesaj: Türkiye’nin yükselişi devam edecek!

Helal olsun Fahrettin Altun! Instagram'daki ilk paylaşımı bomba
Helal olsun Fahrettin Altun! Instagram'daki ilk paylaşımı bomba

Gündem

Helal olsun Fahrettin Altun! Instagram'daki ilk paylaşımı bomba

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Yorumlar

Temir Gazze

Kapatılsın israil mecraları

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır

Gençliğin ve ülkenin bekâsı için instagram tiktok vırt zırt gerekirse hepsi kapatılsın bize vatan lazım önce vatan.
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