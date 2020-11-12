Fadonun ünlü ismi Camane, 22 Aralık'ta konser verecek
İSTANBUL (AA) - "Portekiz halk müziği" türü olan fadonun ünlü ismi Camane, 22 Aralık'ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.
Kariyeri boyunca yayımladığı albümlerin satışı milyon barajını aşan sanatçı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.
Sanat hayatına 7 yaşında başlayan ünlü isim, 1995'te, 28 yaşındayken, şarkıcı-yazar Jose Mario Branco'nun yapımcılığında ilk albümü Uma Noite de Fados'u kaydetti.
Camane, 1998'de "Na Linha da Vida", 2000'de "Esta Coisa da Alma", 2001'de Pelo Dia Dentro, 2003'te "Como sempre... Como dantes", 2010'da "Do Amor e dos Dias", 2013'te ise "O Melhor 1995–2013" albümlerini yayımladı.
Başarılı sanatçı, 2015'te, profesyonel sanat hayatının 20. yılında, "Infinito Presente" albümünü, 2017'de de son albümü "Camane Canta Marcenerio"yu dinleyicilerle buluşturdu.