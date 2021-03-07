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Yaşam Faciaya kıl payı! Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı!
Yaşam

Faciaya kıl payı! Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı!

Hatay’ın Antakya ilçesinde cep telefonu bataryasının bir anda patladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 00:29:00 -

Hatay’ın Antakya ilçesinde cep telefonunu tamire getiren kişinin telefon bataryası bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya anbean yansıdı.

Antakya ilçesinde bir müşteri cep telefonunun bataryasını değiştirmek üzere cep telefonu tamiri yapan Paşa Kuyucu’ya bıraktı. Telefonunun bataryasının şişmiş olduğunu ve değiştirmek istediğini söyleyen müşteri, elindeki telefonu tamirciye verdi.

Patlayan batarya alev aldı 

Tamircinin işlem yaptığı sırada büyük bir gürültüyle patlayan bataryanın alev almasıyla telefonunun onarılmasını bekleyen kişi, bir anda alevler içinde kaldı. Refleksle alev alan tişörtünü çıkaran kişi, yanmaktan son anda kurtuldu.

Cep telefonu bataryasının patlama anı anbean görüntülendi.

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