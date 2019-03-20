Dünyaca ünlü sosyal medya platformlarından çok sayıda takipçisi olmak pek çok Facebook kullanıcısının hayalidir. Facebook’ta sayfanız var ve bu sayfada paylaştığımız resim, video ve yorumlarınız için sıkı takip edilmesini istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Peki Facebook’ta sıkı hayran rozetlerini nasıl yönetirim? Facebook grup rozeti nasıl alınır?

İnsanlar; sayfanızın videolarını izleme, Sayfanızdaki içerikleri beğenme veya bu içeriklere ifade bırakma ve Sayfanızın gönderilerine yorum yapma veya paylaşma gibi eylemlerle Sayfanızdaki en aktif kişilerden biri olarak sıkı hayran rozetini kazanmaya uygun olabilir. Sıkı hayran rozetleri kazanmaya uygun olan ve bu özelliği açan kişiler Sayfanızın içerikleriyle etkileşim kurduğunda adlarının yanında bir rozet görürler. Bu kişiler ayrıca Sayfanızın Topluluk sekmesinde sıkı hayranlar listesinde de herkese görünür olurlar.

Sıkı hayranlar özelliği, temelde video içeriği üreticiler için tasarlanmıştır, ancak aşağıdaki kriterleri karşıladıkları sürece tüm Sayfalar sıkı hayranlar özelliğini açabilir:

Sayfalar için video şablonuna geçiş yapmak. (Program Sayfalarının, video şablonuna geçiş yapamayacağını aklınızda bulundurun.)

10.000'den fazla takipçiye sahip olmak.

En az 28 günlük olmak.

Sivil katılım rozetini kullanmıyor olmak.

Sıkı hayranlar özelliği, sadece uygun Sayfalar tarafından kullanılabilir. Profiller tarafından kullanılamaz. Bir Sayfa ile profil arasındaki fark hakkında bilgi alın.

Tüm Sıkı Hayran Rozetlerini Açma veya Kapatma

Tüm sıkı hayran rozetlerini açmak veya kapatmak için yukarıdaki Sayfa uygunluk kriterlerini karşılamanız gerektiğini aklınızda bulundurun.

Sayfanız için tüm sıkı hayran rozetlerini açmak veya kapatmak istiyorsanız:

- Sayfanıza gidin ve en üstteki Ayarlar'a tıklayın.

- Sol sütunda Facebook Rozetleri'ne tıklayın.

- Sıkı Hayran Rozetleri'ni açmak veya kapatmak için tıklayın.

- Sayfanız için sıkı hayranlar özelliğini açtıktan sonra, hayranların rozetlerini kabul etmesi ve sıkı hayranların Sayfanızın Topluluk sekmesinde görünür olması bir hafta kadar sürebilir.

- Sıkı Bir Hayranın Rozetini Kaldırma

- Sıkı bir hayranın rozetini kaldırmak için bu hayranın Sayfanızın içeriğine yaptığı yoruma tıklayın ve ardından Rozeti Kaldır'ı seçin ya da Sayfanızın Topluluk sekmesinde sıkı hayran listesinde bu kişinin adına tıklayın.