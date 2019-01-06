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Fabrikada aniden çalışan makineye sıkıştı! Feci ölüm

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir bisküvi fabrikasında aniden çalışan makineye sıkışan 43 yaşındaki Türkmen Damar yaşamını yitirdi.

06 Ocak 2019 Pazar 15:35
Fabrikada aniden çalışan makineye sıkıştı! Feci ölüm

Olay, önceki gün, Çayırova'da bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi'nde kurulu bisküvi fabrikasında meydana geldi.

Makineye sıkıştı, arkadaşları yardım istedi

Evli ve 2 çocuk babası Türkmen Damar, fabrikada aniden hareket eden makineye sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurup, yardım istedi.

Yaşamını yitirdi

Gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan Türkmen Damar'ı Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Damar, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:35
  1. fabrika
  2. iş makinesi
  3. 112 acil

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