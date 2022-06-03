F-16 Özgür modernizasyonunda seri üretime geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, bir dönem F-16 üretimi sırasında tasarımı tamamlanmış komponentlerin alınıp uçaklara takıldığını hatırlattı. Böylece önemli modernizasyon projeleri hayata geçirildiğini anımsattı. Can, Arı ve Özgür projelerinin başlatılmasının önemine dikkati çekti.

Kollar sıvandı

ASELSAN Aviyonik Sistemler Tasarım Direktörlüğü Müdürü Şener Yılmaz da “Yeni nesil bir aviyonik süit oluşturmak üzere kolları sıvamış durumdayız. Amacımız yüksek işlem kapasitesine sahip ve daha düşük güç tüketimi olan bir yapı kurmak. Bu yeni mimariyi ölçeklendirilebilir şekilde bundan sonraki projelerde kullanmayı hedefliyoruz. Donanım ve yazılım altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.