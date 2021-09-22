  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ezik Murat Yetkin kendine bir sebep buldu! '36 kat neymiş' ki!
Gündem

Ezik Murat Yetkin kendine bir sebep buldu! '36 kat neymiş' ki!

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan New York'taki Türkevi'ni eleştirmek için kendisine bir sebep bulan Murat Yetkin, "36 katlı, benzerleri Türkiye’de pek çok şehirde olan binayı, özellikle gökdelenler şehri olan New York’ta, birkaç sokak ötede 1931 yılında dikilmiş 102 katlı Empire State Building’in bulunduğu New York’ta söylemek gerçekten ayrı bir biat düzeyidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:27:00 -
Ezik Murat Yetkin kendine bir sebep buldu! '36 kat neymiş' ki!

 Yeniakit.com.tr 

Murat Yetkin bugünkü köşe yazısında açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Türkevi'ni hedef aldı. Yazısının başlığında "Erdoğan ABD’de: Türkün Türk’e New York’ta propagandası" ifadesini kullanan ezik Yetkin, Türkevi'ni eleştirmek için kendisine ilginç bir sebep buldu.

AK Parti seçmenini hedef alan Yetkin, "Erdoğan şimdiye dek New York'ta AK Parti'nin iki seçmen grubunun hayranlık ve bağlılığını pekiştirmiş olabilir." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan birincisi, Türkevi'nin 291 milyon dolarlık inşaatını 'Batının kalbine dikilmiş gökdelen' diye görüp açılışının Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasıyla yapılmasını Batı'ya mesaj olarak gören kitle. (36 katlı, benzerleri Türkiye’de pek çok şehirde olan binayı, özellikle gökdelenler şehri olan New York’ta, birkaç sokak ötede 1931 yılında dikilmiş 102 katlı Empire State Building’in bulunduğu New York’ta söylemek gerçekten ayrı bir biat düzeyidir.)"

'Desteklediğin darbeci generaller bir gecekondu dikebildiler mi?'

Yetkin'in yazısına tepki gösteren vatandaşlar, "Sen 102 katlı binayı yaptırdın da, biz karşı mı çıktık?" diye sordu. 28 Şubat sürecinin darbeci generallerinin de hatırlatıldığı sosyal medya paylaşımlarında, şu zor soru da yer aldı: "Desteklediğin 28 şubatçı generaller, ABD'ye gidip, emir alıp geliyorlardı. Gecekondu yapabildiler mi, ABD'de? Ki, 36 katlı binayı küçümsemeye kalkıyorsun?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay