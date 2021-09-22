Ezik Murat Yetkin kendine bir sebep buldu! '36 kat neymiş' ki!

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Murat Yetkin bugünkü köşe yazısında açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Türkevi'ni hedef aldı. Yazısının başlığında "Erdoğan ABD’de: Türkün Türk’e New York’ta propagandası" ifadesini kullanan ezik Yetkin, Türkevi'ni eleştirmek için kendisine ilginç bir sebep buldu.

AK Parti seçmenini hedef alan Yetkin, "Erdoğan şimdiye dek New York'ta AK Parti'nin iki seçmen grubunun hayranlık ve bağlılığını pekiştirmiş olabilir." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan birincisi, Türkevi'nin 291 milyon dolarlık inşaatını 'Batının kalbine dikilmiş gökdelen' diye görüp açılışının Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasıyla yapılmasını Batı'ya mesaj olarak gören kitle. (36 katlı, benzerleri Türkiye’de pek çok şehirde olan binayı, özellikle gökdelenler şehri olan New York’ta, birkaç sokak ötede 1931 yılında dikilmiş 102 katlı Empire State Building’in bulunduğu New York’ta söylemek gerçekten ayrı bir biat düzeyidir.)"

'Desteklediğin darbeci generaller bir gecekondu dikebildiler mi?'

Yetkin'in yazısına tepki gösteren vatandaşlar, "Sen 102 katlı binayı yaptırdın da, biz karşı mı çıktık?" diye sordu. 28 Şubat sürecinin darbeci generallerinin de hatırlatıldığı sosyal medya paylaşımlarında, şu zor soru da yer aldı: "Desteklediğin 28 şubatçı generaller, ABD'ye gidip, emir alıp geliyorlardı. Gecekondu yapabildiler mi, ABD'de? Ki, 36 katlı binayı küçümsemeye kalkıyorsun?"