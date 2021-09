Ezik Murat Yetkin kendine bir sebep buldu! '36 kat neymiş' ki!

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan New York'taki Türkevi'ni eleştirmek için kendisine bir sebep bulan Murat Yetkin, "36 katlı, benzerleri Türkiye’de pek çok şehirde olan binayı, özellikle gökdelenler şehri olan New York’ta, birkaç sokak ötede 1931 yılında dikilmiş 102 katlı Empire State Building’in bulunduğu New York’ta söylemek gerçekten ayrı bir biat düzeyidir." dedi.