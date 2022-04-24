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Aktüel Eyyübiye’de bayramda yetimlerin yüzü gülecek
Aktüel

Eyyübiye’de bayramda yetimlerin yüzü gülecek

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eyyübiye İyilik Merkezi, Ramazan Bayramı’nda 1000 yetimin yüzünü güldürecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:50:00 -
Eyyübiye’de bayramda yetimlerin yüzü gülecek

Eyyübiye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Eyyübiye Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsalında bulunan yetim çocuklara bayramlık kıyafet dağıtacak. ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ söylemiyle çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi üzerinden farkındalık oluşturan bir çalışma başlattı. Başkan Kuş, “Yetim kardeşlerimizin yüzü gülsün, dünya güzelleşsin. Bayramda Eyyübiye Belediyesi olarak bin, şahsım olarak da 50 yetim kardeşimizin bayramlıkları bizden. Sizleri de katkı sunmaya bekleriz” dedi.

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