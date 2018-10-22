Eyvah dudağı ayağı titriyor, hasta mı ne?



Vücudun çeşitli bölge meydana gelen istekli ya da isteksiz bazı hareketler bulunmaktadır. Bunlardan biri de ayak titremesidir. Peki, bebeklerde ayak titremesi neden olur?

Hekimler tarafından tabii hareketlerden biri olarak görülen ayak titremesi, bebeklerin istek dışı bir şekilde yaptığı hareketler arasında yer almaktadır. Bu reflekslerin ilk ayın ardından yavaş yavaş kaybolmaya başlayacağını belirten uzmanlar, böyle bir durumla karşılaşıldığında panik yapmanın gereksiz olduğunu ifade etmektedir.

Bebeklerde meydana gelen ayak titremesi durumlarında sakin olmak ve bebeğin ayaklarını yumuşak bir şekilde okşamak gerekmektedir. Bu şekilde bebeğin rahatlaması sağlanmakta ve ayak titremesinin durmasının kontrollü bir şekilde yardımcı olunmaktadır. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken ise eğer meydana gelen ayak titremesi bebeğin üşümesinden kaynaklanıyorsa bebeğin oda sıcaklığına alınması ve yumuşak giysiler giydirilmesi tavsiye edilmektedir.

Ayrıca bebek tarafından başta ayak titremesi olmak üzere yapılan diğer hareketlerin doğal olduğunu ve bebeğin normal bir gelişim gösterdiğini ön plana çıkarmaktadır.

ÇENESİ DE TİTRİYOR

Ayak titremesinin yanında karşımıza çıkan diğer hareketler ise çene titremesi, alt dudağın içe doğru dönmesi, düzenli olmayan solunum, öksürme, hıçkırık, uyuma esnasında ses çıkarma ve irkilme istek dışı olarak gelişen diğer hareketler olarak karşımıza çıkmaktadır.