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Aktüel Eyüpsultan’dan deprem bölgesi için kan ve yardım kampanyası
Aktüel

Eyüpsultan’dan deprem bölgesi için kan ve yardım kampanyası

Sabaha karşı meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:45:00 -
Eyüpsultan’dan deprem bölgesi için kan ve yardım kampanyası
Erdoğan Gül
 
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere pek çok şehirde hasar ve can kaybı yaşandı.
 
Eyüpsultan Belediyesi de yaşanan deprem felaketi sonrası yardım ve destek için harekete geçti.
 
Eyüpsultan Belediyesi, 13 personel ve bir araçtan oluşan ESAY (Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi) birimini, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderdi. Ayrıca ekiplerle birlikte mobil mutfak da deprem bölgesine doğru yola çıktı.
 
Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ESAY Arama Kurtarma Ekibimiz AFAD koordinesinde deprem bölgesine gidiyor. Yaraları birlikte saracak, birlik ve beraberlikle zor günleri de aşacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden, kazalardan, belalardan korusun” dedi.

Yardım TIR'ları gönderilecek

Eyüpsultan Belediyesi yaşanan deprem sonrası vatandaşların mağduriyetlerini gidermek, onlara bu zor günlerinde yanlarında olduğunu hissettirmek ve yaralarını sarmak için deprem bölgelerine yardım TIR’ları göndermek için hazırlıklara başladı.
 
Yardım TIR’ları ile deprem bölgesine, battaniye, mont, bot, bebek bezi, atkı, bere, uyku seti gibi gerekli ihtiyaç malzemeleri ulaştırılacak.
 
Yardım TIR’ları için toplama merkezleri ise, White Hill AVM, Göktürk Kültür Sanat Merkezi ve Eyüpsultan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak açıklandı.

Kan bağışı da başlatıldı

Bu arada Eyüpsultan Belediyesi deprem bölgelerinde olabilecek ihtiyaç için kan bağışı seferberliği başlattı.
 
Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlara ilçede oluşturulan kan bağış noktalarında, deprem bölgelerindeki ihtiyacı karşılamak amacıyla kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.
 
Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, Eyüp Park AVM ve Biz Cevahir Haliç AVM'deki kan bağışı noktalarına gidebilir.
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