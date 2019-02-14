Eyüpsultan'da korkutan olay! İstanbul Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması yaşandı. Binada bulunan dört daire mühürlenirken, ekiplerin çalışmalarına devam ettikleri bildirildi.

İstanbul Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları dört katlı bir apartmanın yanına döküldü. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Belediye ve polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasından etkilenen bölümde bulunan dört daire mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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