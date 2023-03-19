EYT'li olup çalışmak isteyenler dikkat! Uzmanlar peş peşe uyardı! Sakın bu hataya düşmeyin: Eğer bunu yapmazsanız...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca kişi başvuru süreçlerini araştırmaya başladı. Gelen yasa ile birlikte 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılırken gözler EYT'li olup çalışmak isteyenlere çevrilmiş durumda. Herkes ' EYT'li olanlar ve işverenler ne yapacak?' sorusunu araştırırken uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Sakın bu hataya düşmeyin! İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik kapısı açılmış oldu. EYT başvuru süreçleri başlarken düzenlemenin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. En merak edilen konu ise EYT düzenlemesinden yararlanan ancak çalışmaya devam edecek kişilerin nasıl yol izlemesi gerektiği oldu. Burada hem işverenler hem de işçilerin kafası karışmış durumda. Peki EYT'li olanlar ve işverenler ne yapacak? Uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Sakın bu hatayı yapmayın! Peki EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? 2023 EYT maaşları ne kadar? İşte son dakika EYT haberinin detayları...

EYT'li olup çalışmak isteyenler dikkat!

Milyonlarca kişinin gözü EYT düzenlemesinde. Yasa çıktı ancak nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Özellikle EYT'li olup çalışmak isteyenlerin ne yapmaları gerektiği konusunda net bir bilgi halen yok. Konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Filiz Metin'in "EYT’liler ve işverenler neleri merak ediyor?" başlıklı yazısında merak edilen soruları tek tek cevapladı. Filiz Metin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hususları düzenleyen kanun 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 5 milyon çalışanı etkileyen düzenleme kapsamında, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Kanunun aradığı koşullara sahip olanlar herhangi bir süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilirler.

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Sakın bu hataya düşmeyin

Şimdi akıllarda farklı pek çok soru var.

Çalışanlar; “EYT kapsamında emekliliğe başvuru yapanların hukuki durumu ne olacak? Emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler, emekli olup çalışmaya devam etmek istemeyenlerin durumları nasıl olacak? Bu süreçlerde, çalışan ve işverenin karşılıklı hak ve yükümlülükleri nasıl olacak, emekli olursam aleyhime bir durum olur mu, emekli olup, çalışmaya devam edersem ne olur, emekli olup çalışmaya devam etmezsem ne olur?” gibi soruların cevabını merak ediyor.

İşverenler ise; “Kıdem tazminatı ödeyeceğim, çalışanım emekli olup çalışmaya devam ederse aleyhime bir durum olur mu, emekli olan personel çalışmaya devam ederse yeni hukuki durumu nasıl olacak, maddi sorumluluklarım nelerdir? Özlük haklarında durum nedir, işyerimde çalışma düzenim bozulacak mı?” sorularına cevap arıyor.

Çalışanların ve işverenlerin kafalarındaki soruların cevabının, hem emekliliğe hak kazanan çalışanlar, hem de işverenler bakımından, çalışma ilişkisini çok önemli ölçüde etkileyecek. “Öncelikle ifade etmek gerekir ki, çalışma hakkı Anayasal bir hak ve görevdir. Kimse çalışmaya veya çalışmamaya zorlanamaz. Bu sebeple, emekliliğe başvuru yapma hakkı olan çalışanların, emeklilik için başvuru yapıp yapmamaları kendilerine ait bir karar olacaktır."