0553 313 94 23

EYT meclisten çıkacak mı? EYT yasası son durum ne

EYT son dakika yeni gelişme var mı? EYT yasası Meclis’ten çıkacak mı? sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler araştırılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek gösterge ve EYT konularının en önemli konular arasında yer aldığı ve Meclis açıldıktan sonra meclis gündemine ilk gelecek konulardan olduğunu söylemişti. Peki, EYT meclisten çıkacak mı? EYT yasası ne zaman belli olacak? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...

07 Mayıs 2019 Salı 18:43
EYT meclisten çıkacak mı? EYT yasası son durum ne

EYT son dakika yeni gelişme var mı? EYT yasası Meclis’ten çıkacak mı? sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler araştırılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek gösterge ve EYT konularının en önemli konular arasında yer aldığı ve Meclis açıldıktan sonra meclis gündemine ilk gelecek konulardan olduğunu söylemişti. Peki, EYT meclisten çıkacak mı? EYT yasası ne zaman belli olacak? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT son durum ne?

EYT son dakika yeni gelişmesi bugün için bulunmuyor. Ancak meclis çalışmalarına başladığında ilk görüşülecek olan konuların başında EYT yer alıyor.

EYT yasası meclis gündeminde mi?

24 Şubat'ta tatile giren meclisin açılmasının hemen ardından EYT gündeme alınarak müjdeli haberin gelmesi bekleniyor.

Erdoğan EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. EYT ile ilgili, “EYT’de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor. Erken yaşta emekliliğe karşıyız.” dedi.

Bahçeli'nin EYT açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu ile ilgili son açıklama Devlet Bahçeli tarafından 19 Mart tarihinde yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. EYT ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı. İşte Bahçeli’nin açıklaması: Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular.Ancak 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Birde bunun şu anki maliyeti Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde ille de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime bir hafta 10 gün kala böyle bir popülist politika uygulanmaz. Seçim sonuçları belli olur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı ve istikrar sağlayıcı bir güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilir.

Ama şimdiye kadar hiç yürüyüş yapmayanlar şimdi Ankara’da İstanbul’da yürüyüş yapıyorlar. Biraz evvel söylediğim erken emekliliği toplumsal hareketliliğin şeyi haline getiriyorlar. Bunun çözümü için tahrik etmeye gerek yok. Eğer seçimde netice alırsanız siz yapın. Sistemi değiştirecekseniz siz yapın. Ama yapamayacağınız bir şeyle toplumu hareketlendirerek gerginliği arttırmanın erken emeklilikteki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz kimlerse sabırlı olmaları lazım. Türkiye’nin gerçeklerini göz önüne almaları lazım. Maliyetlerin ne olduğunu iyi hesap etmeleri lazım.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 18:43
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. eyt
  4. eyt yasası
  5. Yerel seçimler öncesi EYT yasası çıkacak mı?
  6. Cüneyt Toraman
  7. EYT yasası çıkacak mı?
  8. eyt ne zaman
  9. eyt meclisten çıkacak mı
  10. eyt son durum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan sürpriz toplantı
    1. Erdoğan'dan sürpriz toplantı
    2. Derste porno izleyen sapık öğretmen..
    3. Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 5..
    4. Bahçeli emrini verdi! MHP İstanbul..
    5. Yusuf Güney'den tokat gibi seçim..
    6. Evkur Yeni Malatyaspor’un ilk 5 hedefi
    7. Beşiktaş'tan Alanyaspor'a Josef Sural..
    8. Alışveriş merkezinin döner kapısında..
    9. Oyuncu Yurdaer Okur’un acı günü
    10. Boksta Bulgaristan ile ikili kamp
    11. İdlib ve Hama’da rejim saldırılarında..
    12. Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama..
    13. KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması
    14. Terör mağdurları için yapılan konutlar
    15. TBMM Genel Kurulu
    16. Vali Yerlikaya, İBB binasında
    17. Başkan Çiftçi fırınları bizzat kendisi..
    18. İnanılır gibi değil! Kalbi 1 günde tam..
    19. Ali Yerlikaya, İBB binasına giriş yaptı
    20. "Bizim ilk 5 hedefimiz var"
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı