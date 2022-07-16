EYT düzenlemesi nasıl olacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili, "Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri" dedi. Çalışma hayatının sorunları tek tek çözüme kavuşuyor. Ek gösterge meselesi çözüldü. Enflasyonun tahribatlarına karşı tedbirler geliştirildi. Sırada emeklilikte yaşa takılanların durumu var. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hızlandı. Hedef EYT sorununu yıl sonuna kadar çözmek.

EYT'den kimler emekli olacak?

EYT düzenlemesi nasıl olacak? Emeklilik için yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. Konunun maliyet analizi ortaya çıkarılacak. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu. Hükümetin tüm bu değerlendirmeleri kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor. Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti; "Önümüzdeki dönemde prim yaş şartının indirilip indirilmeyeceğini prim ödeme gün sayısında kolaylıklar sağlanıp sağlanmayacağını göreceğiz.

Yaşla ilgili indirim beklentisi söz konusu olabilir. Emekliliği bekleyenlerin 10 yılı varsa belli bir yıla indirilmesi olabilir. Prim ödeme gün sayısını öne çıkaran modeller söz konusu. 7 bin 200 gün ya da 9 bin gün prim ödeyenlerin yaşa bakılmadan emekli edilmesi söz konusu olabilir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama EYT konusunda şunları kaydetmişti; "Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri… Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde."

EYT yasası ne zaman çıkacak?

Akşam'da yer alan habere göre; çalışmalar aralık ayına kadar tamamlanarak yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak. 2023'ün ocak ayıda Emeklilikte Yaşa Takılanların yasal düzenlemesi hayata geçirilecek.

EYT emeklilik nasıl olacak?

Kademeli emeklilik üzerinde çalışılan bir başka model. Almanya modeli olarak da lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl %2 kesintili emeklilik maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor. 4. formül ise prim tamamlama. Bu yöntemde eksik günler tamamlanacak. 5. model ise Finlandiya modeli. Bu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Emeklilik yaşına gelindiğinde ise şartlar normale dönüyor.