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Eymen bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde akut böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Eymen Çakan, ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:11
Eymen bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde akut böbrek yetmezliği tedavisi gören Eymen Çakan bebeğin, hastanede çocuk nefroloji yan dal uzmanı bulunmaması nedeniyle, İstanbul'a sevkine karar verildi.

Eymen bebek için Balıkesir 112 Acil'e başvuruldu. Eymen Çakan, tahsis edilen ambulans helikopterle İstanbul'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Eymen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:11
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Eymen Çakan
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  5. Eymen bebek ambulans helikopterle sevk edildi

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