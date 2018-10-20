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Eylül’de kurulan şirket sayısı yüzde 16.26 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açıkladığı istatistiklere göre, eylülde kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,26 artarak 5 bin 443’ten 6 bin 328’e yükseldi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:21
Eylül’de kurulan şirket sayısı yüzde 16.26 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,26 artarak 5 bin 443’ten 6 bin 328’e yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 28,18 arttı ve bin 110 oldu. Ağustosta kapanan şirket sayısı 866 idi. Kurulan şirket sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,31, kapanan şirket sayısı da yüzde 25,57 arttı. Ocak-eylül döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 64 bin 826, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,64 azalarak 8 bin 305 oldu.

Geçen ay kurulan 1377 yabancı ortak sermayeli şirketin 163’ü Suriye, 130’u İran ortaklı oldu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:21
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  2. kurulan-kapanan şirket istatistikleri

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