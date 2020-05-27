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Aktüel

Eylemin yapıldığı bozuk yol yapılacak

Adıyaman’da, bozuk olmasından dolayı vatandaşlar tarafından kapatılan yolun kısa sürede yapılarak hizmete geçeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:57:23 -
Eylemin yapıldığı bozuk yol yapılacak

Adıyaman’da, bozuk olmasından dolayı vatandaşlar tarafından kapatılan yolun kısa sürede yapılarak hizmete geçeceği belirtildi.


Yenimahalle Ertuğrul Gazi Ortaokulu yakınlarında bulunan bozuk yoldan kalkan tozlardan şikayetçi olan mahalle sakinleri yolu trafiğe kaparak eylem yapmak istedi. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri mahalle sakinleriyle konuşarak yolun açılmasını istedi. Mahalle Muhtarı Doğan Gezer ve belediye görevlileri belirtilen yere gelerek yolun yapılacağını kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti. Mahalle sakinleri belediye yetkililerinden aldıkları sözün ardından olay yerinden ayrıldı.

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