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E.Yeni Malatyaspor’da futbolcular Beşiktaş maçı için iddialı konuştu

E.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:49
E.Yeni Malatyaspor’da futbolcular Beşiktaş maçı için iddialı konuştu

E. Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Guilherme, ligin 22. haftasında sahasında oynayacakları Beşiktaş mücadelesi ile ilgili, "Onlar büyük bir takım, biz onlara saygı duyuyoruz ama bilinmesi gerekiyor ki biz evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz" dedi.


E.Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncuları Guilherme ve Murat Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Brezilyalı futbolcu Guilherme, "Ligin ikinci yarısında takıma faydalı olacak iyi arkadaşlar geldi. Şimdi daha güçlüyüz. Yapmamız gereken tek şey daha çok çalışıp, önümüzdeki maçlara odaklanmak" ifadelerini kullandı.


Guilherme, bir gazetecinin ’Performansında bir düşüş var, bunu neye bağlıyorsun’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:


"Antalya’daki devre arası kampında sakatlığımdan dolayı çok iyi hazırlandığımı söyleyemem. Onun üzerine de maçlar peş peşe geldi. Bu biraz etkili oldu ama ben kalitemi biliyorum. Takıma neler verebileceğimi de biliyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Çok iyi kazanımla eski Guilherme’yi göreceksiniz."



"İyi bir sonuç alacağız”


Brezilyalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçıyla ilgili konuşarak, şu ifadelere yer verdi:


"Onlar büyük bir takım. Biz onlara saygı duyuyoruz ama bilinmesi gerekiyor ki bizde evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz. Bizim yapmamız gereken şey iyi çalışıp, iyi konsantre olmak. İyi bir sonuç alacağız."



Murat Yıldırım: "Taraftar olmazsa bir kişi eksiğiz"


E. Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise Beşiktaş maçı öncesi taraftara çağrıda bulunarak, "Güzel bir maç olacak. Takım olarak iyi hazırlandık. Beşiktaş da büyük bir camia. İnşallah güzel bir maç olur ama 3 puan bizim olur. Yenmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Bizi desteklemelerini bekliyoruz. Onlar bizim arkamızda itici bir güç. Onlar olmazsa bir kişi eksiğiz" ifadelerini kullandı.



"Bizde de iyi futbolcular var”


Başarılı oyuncu, bir gazetecinin ’orta sahada bir rekabet var, bunu nasıl değerlendiriyorsun’ sorusuna, ise "Sezona kendi performansım açısından iyi başladım. Bunu da sürdürdüm. Çok şükür iyi gidiyoruz. Takımla birlikte benim performansım da iyi gidiyor. Rekabet her zaman olacaktır. Bir takımda rekabetin olması iyidir çünkü herkes daha iyi konsantre olup çalışır. Bu da takıma yansır ve takım da daha iyi olur. O yüzden rekabet her zaman her pozisyon için iyidir. Bizde de iyi futbolcular var. Devre arası gereken takviyeler yapıldı. İyi bir çıkış yakalamak istiyoruz. İyi gidiyoruz ama biraz daha iyi gidip, üst sıralarda ligi tamamlamak istiyoruz" yanıtını verdi.


Taraftarların takıma büyük destek verdiğini dile getiren Yıldırım, "Taraftara ihtiyacımız var. Taraftarlarımız stada gelirse bir kişi fazla oynarız. Bizi ateşlerler, biz de ona göre daha hırslı ve mücadele gücü yüksek bir takım oluruz. O yüzden her zaman onları bekliyoruz. Stat boş olunca futbolun zevki de olmuyor. Onlarla daha zevkli oluyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:49
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