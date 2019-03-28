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E.Yeni Malatyaspor, Antalya kampında yarın hazırlık maçı oynayacak

Süper Lig’e verilen milli arada çalışmalarını Antalya’da sürdüren E.

28 Mart 2019 Perşembe 10:59
E.Yeni Malatyaspor, Antalya kampında yarın hazırlık maçı oynayacak

Süper Lig’e verilen milli arada çalışmalarını Antalya’da sürdüren E.Yeni Malatyaspor kampta 1 haftayı geride bırakırken, sarı-kırmızılı oyuncular güç depolamaya devam ediyor.


Antalya Belek’te devam eden kamp çalışmalarında günde tek antrenmanla güç ve kondisyon toplayan sarı-kırmızılılarda sakat oyuncuların da tamamen iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Son olarak tedavisi tamamlanan Aboubakar Kamara’nın kampa katılmasıyla takımda sakat oyuncu kalmazken, golcü oyuncunun Galatasaray ile oynanacak lig maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi. E.Yeni Malatyaspor, Antalya kampı kapsamında yarın bir hazırlık müsabakası oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, İzlanda Úrvalsdeild ekibi ÍBV ilesaat 17.00’de özel maçta karşı karşıya gelecek.


Evkur Yeni Malatyaspor, 22 Mart Cuma günü başladığı kamp çalışmalarına 30 Mart Cumartesi günü nokta koyarak Galatasaray ile oynayacağı kupa müsabakası için İstanbul’a geçecek.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:59
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