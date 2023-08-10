Ey şehit oğlu şehit! Dün şehit düşen Fatih Uğur Altınbaş'ın babası da...

Dün şehit olan askerimiz Fatih Uğur Altınbaş'ın babası Kadir Altınbaş'ın görevi başındayken 2012 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü.

Şehidin, Elazığ Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak'ta ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.

ŞEHİT POLİS MEMURU BABANIN YANINA DEFNEDİLECEK

Öte yandan şehidin babası polis Kadir Altınbaş'ın görevi başındayken 2012 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin de babasının Ankara'da bulunan kabrinin yanına defnedileceği bildirildi.

Şehidin babasının amcasının oğlu Adem Altınbaş, "Bugün aldık şehit haberini. Yetkili merciler cenazenin defini işlemlerini ayarlıyor. Şehidin annesi Elazığ'da ikamet ediyor.

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İki kardeşler, bir abisi var. Babası Kadir Altınbaş da polis memuruyken görevi başında kalp krizinden vefat etti. Bala Şentepe Mezarlığına defin olacak. Atanalı 1,5 yıl olmuştu. Kendisi bekardı. Vatan sağ olsun, Allah rahmet eylesin şehidimize" dedi.